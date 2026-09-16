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Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3)

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Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3) - фото 1
Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3) - фото 2
Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
90
  • Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3) - фото 1
  • Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3) - фото 2
  • Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3)
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
90
Ширина, см
36
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х36х9
Вес, кг.
1.7

Описание товара Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3)

Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3)

Отзывы о товаре Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
90
Ширина, см
36
Страна производитель
Россия
Описание
Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое СИБИН СК-3, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39905, 39909, 39992, 39994), (39910-3) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 950 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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