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Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1)

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Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1) - фото 1
Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1) - фото 2
Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
355
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
90
  • Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1) - фото 1
  • Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1) - фото 2
  • Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729987
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1)
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
355
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
90
Ширина, см
35.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х36х9
Вес, кг.
1.7

Описание товара Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1)

Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1)

Отзывы о товаре Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1)




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
355
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
90
Ширина, см
35.5
Страна производитель
Россия
Описание
Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое СИБИН СК-1, 3? х 355 мм, для тачкек (арт. 39908, 39998), (39910-1) - стоимость товара 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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