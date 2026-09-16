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Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409)

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Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409) - фото 1
Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409) - фото 2
Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409) - фото 3
Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
20
Грузоподъемность, кг
250
  • Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409) - фото 1
  • Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409) - фото 2
  • Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409) - фото 3
  • Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409)
1 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
20
Грузоподъемность, кг
250
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х38х9
Вес, кг.
1.82

Описание товара Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409)

Пневматическое колесо Grinda Wp-20 422409 отличается прочной конструкцией и обеспечивает легкое перемещение грузов и отличную маневренность тачек. Предназначено для выполнения ремонтных работ тачки арт. 422401, 422406, 422408 а также аналогичных тачек других производителей.

Отзывы о товаре Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
20
Грузоподъемность, кг
250
Страна производитель
Россия
Описание
Пневматическое колесо Grinda Wp-20 422409 отличается прочной конструкцией и обеспечивает легкое перемещение грузов и отличную маневренность тачек. Предназначено для выполнения ремонтных работ тачки арт. 422401, 422406, 422408 а также аналогичных тачек других производителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое GRINDA WP-20, 4?х380мм, для тачек (арт. 422401, 422406, 422408), PROLine (422409) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1070 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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