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Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1)

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Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1) - фото 1
Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1) - фото 2
Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
390
  • Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1) - фото 1
  • Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1) - фото 2
  • Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1)
2 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
390
Ширина, см
39
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х39х9
Вес, кг.
5.54

Описание товара Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1)

Усовершенствуйте свою тележку с пневматическим колесом ЗУБР серии «ПРОФЕССИОНАЛ»! Это надежное колесо диаметром 390 мм идеально подходит для интенсивных работ. Рабочее давление 1.8-2.0 атм гарантирует оптимальную амортизацию и уменьшение нагрузки на вашу спину. Стальные диск и подшипники обеспечивают долговечность и стабильность в движении. Идеальный выбор для профессионалов, требующих надежности в любых условиях. Подходит для всех стандартных тачек.

Отзывы о товаре Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
390
Ширина, см
39
Страна производитель
Россия
Описание
Усовершенствуйте свою тележку с пневматическим колесом ЗУБР серии «ПРОФЕССИОНАЛ»! Это надежное колесо диаметром 390 мм идеально подходит для интенсивных работ. Рабочее давление 1.8-2.0 атм гарантирует оптимальную амортизацию и уменьшение нагрузки на вашу спину. Стальные диск и подшипники обеспечивают долговечность и стабильность в движении. Идеальный выбор для профессионалов, требующих надежности в любых условиях. Подходит для всех стандартных тачек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1) - купить по цене 2060 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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