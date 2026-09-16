Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911)
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Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
350
Грузоподъемность, кг
240
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб.
В наличии
Код товара: 729966
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6 130 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
350
Грузоподъемность, кг
240
Высота, см
0.06
Ширина, см
0.0262
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.02х0.5х0.3
Вес, кг.
13.61
Описание товара Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911)
Прочный стальной кузов толщиной 0,9 мм и объемом 110 л для сыпучих грузов имеет цинковое покрытие, обеспечивающее защиту тачки от внешних воздействий. Мощная стальная рама из цельногнутой трубы диаметром 32 мм поддерживает кузов снизу и обеспечивает повышенную грузоподъемность тачки. Опора из стальной трубы диаметром 25 мм надежно поддерживает кузов тачки спереди, обеспечивая его сохранность при перевалке тяжелых грузов. Полиуретановые колеса диаметром 350 мм, со стальным ободом и на стальных подшипниках, обеспечивают повышенный ресурс и надежность эксплуатацией даже при минусовых температурах Грузоподъемность тачки - 240 кг.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
350
Грузоподъемность, кг
240
Высота, см
0.06
Ширина, см
0.0262
Страна производитель
Россия
Прочный стальной кузов толщиной 0,9 мм и объемом 110 л для сыпучих грузов имеет цинковое покрытие, обеспечивающее защиту тачки от внешних воздействий. Мощная стальная рама из цельногнутой трубы диаметром 32 мм поддерживает кузов снизу и обеспечивает повышенную грузоподъемность тачки. Опора из стальной трубы диаметром 25 мм надежно поддерживает кузов тачки спереди, обеспечивая его сохранность при перевалке тяжелых грузов. Полиуретановые колеса диаметром 350 мм, со стальным ободом и на стальных подшипниках, обеспечивают повышенный ресурс и надежность эксплуатацией даже при минусовых температурах Грузоподъемность тачки - 240 кг.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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