Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914)
Оригинальный товар
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Характеристики
Ти ручки
П-образная
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
360
Грузоподъемность, кг
260
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб.
В наличии
Код товара: 729965
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 500 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
П-образная
Материал кузова
сталь
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
360
Грузоподъемность, кг
260
Высота, см
68
Ширина, см
122
Размеры в упаковке, см
90х60х40
Вес, кг.
16.98
Описание товара Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914)
Тачка ЗУБР предназначена для транспортировки грузов во время проведения строительных, ремонтных или садовых работ. Изготовлена из высококачественных материалов, гарантирующих продолжительный срок эксплуатации. Отличается прочной конструкцией, большой грузоподъемностью, хорошей маневренностью и долговечностью.
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Бренд
ЗУБР
Ти ручки
П-образная
Материал кузова
сталь
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
360
Грузоподъемность, кг
260
Высота, см
68
Ширина, см
122
Тачка ЗУБР предназначена для транспортировки грузов во время проведения строительных, ремонтных или садовых работ. Изготовлена из высококачественных материалов, гарантирующих продолжительный срок эксплуатации. Отличается прочной конструкцией, большой грузоподъемностью, хорошей маневренностью и долговечностью.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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