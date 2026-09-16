Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862)
Садовая тачка Kraftool — это надежный и удобный инструмент для работы в саду и на стройке. Эта модель оснащена прочным кузовом из оцинкованной стали, который обеспечивает защиту от коррозии и износа. Тачка имеет удобные прямые ручки с комфортным хватом, обеспечивая максимальное удобство в использовании. Одной из ключевых особенностей являются полиуретановые бескамерные колеса диаметром 380 мм, которые обладают высокой проходимостью и исключают возможность прокола, что особенно важно при работе на различных поверхностях. Садовая тачка Kraftool отличается впечатляющей грузоподъемностью до 260 кг и вместимостью 110 литров, позволяя эффективно перевозить большие объемы грузов. При этом вес самой тачки составляет всего 14,6 кг, что делает ее легкой и маневренной в эксплуатации. Эта тачка станет незаменимым помощником для садоводов, строителей и владельцев частных домов, обеспечивая надежность и удобство в использовании.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Отзывы о товаре Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862)