Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Грузоподъемность, кг
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб.
В наличии
Код товара: 729963
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 060 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Grinda
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
ABS пластик, сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Грузоподъемность, кг
120
Высота, см
65
Ширина, см
133
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.35
Вес, кг.
10.22
Описание товара Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401)
Садовая тачка с кузовом увеличенного объема Grinda Gp-1 260 л, ударопрочный пластиковый кузов 422401 - тачка с самым большим объемом в России! Объем корыта в 3 раза больше стандартного. Разработана для объемных маловесных грузов, оптимальна для травы, листьев, опилок, сена. Усиленная цельная рама из трубы 32х1.5 мм выдерживает нагрузку до 120 кг.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Grinda
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
ABS пластик, сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Грузоподъемность, кг
120
Высота, см
65
Ширина, см
133
Страна производитель
Россия
Садовая тачка с кузовом увеличенного объема Grinda Gp-1 260 л, ударопрочный пластиковый кузов 422401 - тачка с самым большим объемом в России! Объем корыта в 3 раза больше стандартного. Разработана для объемных маловесных грузов, оптимальна для травы, листьев, опилок, сена. Усиленная цельная рама из трубы 32х1.5 мм выдерживает нагрузку до 120 кг.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7060 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401)