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Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860)

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Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860) - фото 1
Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860) - фото 2
Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860) - фото 3
Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860) - фото 4
Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тачки хозяйственные
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Посадочный диаметр колеса, мм
2
Грузоподъемность, кг
280
  • Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860) - фото 1
  • Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860) - фото 2
  • Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860) - фото 3
  • Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860) - фото 4
  • Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729962
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860)
8 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Тачки хозяйственные
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Посадочный диаметр колеса, мм
2
Грузоподъемность, кг
280
Размеры в упаковке, см
86х60х22
Вес, кг.
18.6

Описание товара Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860)

Садовая тачка Kraftool — это надежный и функциональный инструмент, предназначенный для облегчения вашего труда на приусадебном участке или в саду. Этот продукт сочетает в себе прочность, удобство и практичность, что делает его незаменимым помощником для любого садовода. Данная модель оснащена полиуретановыми бескамерными колесами, что обеспечивает плавное движение и высокую проходимость даже на самых сложных участках с неровными поверхностями. Благодаря полиуретановому материалу колеса, вы можете быть уверены в их долговечности и устойчивости к проколам. С объемом кузова в 110 литров и грузоподъемностью до 280 кг, тачка позволяет транспортировать большие объемы материала, будь то земля, песок, камни или садовые отходы. Это значительно ускоряет рабочий процесс и снижает физическую нагрузку. Посадочный диаметр колеса составляет 2 мм, что делает конструкцию устойчивой и надежной, а также способствующей легкому управлению тачкой. Прямой хват рукояток обеспечивает комфортное и естественное положение рук во время работы, снижая утомляемость и повышая точность управления. Садовая тачка Kraftool — это инструмент, который сочетает в себе высокое качество, продуманную эргономику и современный дизайн, что делает её идеальным выбором для всех, кто ценит удобство и надежность в садовых делах.

Отзывы о товаре Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Тачки хозяйственные
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Посадочный диаметр колеса, мм
2
Грузоподъемность, кг
280
Описание
Садовая тачка Kraftool — это надежный и функциональный инструмент, предназначенный для облегчения вашего труда на приусадебном участке или в саду. Этот продукт сочетает в себе прочность, удобство и практичность, что делает его незаменимым помощником для любого садовода. Данная модель оснащена полиуретановыми бескамерными колесами, что обеспечивает плавное движение и высокую проходимость даже на самых сложных участках с неровными поверхностями. Благодаря полиуретановому материалу колеса, вы можете быть уверены в их долговечности и устойчивости к проколам. С объемом кузова в 110 литров и грузоподъемностью до 280 кг, тачка позволяет транспортировать большие объемы материала, будь то земля, песок, камни или садовые отходы. Это значительно ускоряет рабочий процесс и снижает физическую нагрузку. Посадочный диаметр колеса составляет 2 мм, что делает конструкцию устойчивой и надежной, а также способствующей легкому управлению тачкой. Прямой хват рукояток обеспечивает комфортное и естественное положение рук во время работы, снижая утомляемость и повышая точность управления. Садовая тачка Kraftool — это инструмент, который сочетает в себе высокое качество, продуманную эргономику и современный дизайн, что делает её идеальным выбором для всех, кто ценит удобство и надежность в садовых делах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860) - по цене 8500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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