Уцененный товар Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние, 729941
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon FC100/200/300Series/PC800Series
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%730 руб. 1 450 руб.
В наличии
Код товара: 729941
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Загружаем...
730 руб. -50%
1 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon FC100/200/300Series/PC800Series
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х10
Вес, г.
920
Описание товара Уцененный товар Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: неоригинальная коробка, картридж
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon FC100/200/300Series/PC800Series
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4000
Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: неоригинальная коробка, картридж
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Уцененный товар Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние – стоимость товара 730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние