Top.Mail.Ru
Уцененный товар Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 729939
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние, 729939

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Материал
пластик
Цвет
прозрачный
  • Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние - фото 1
  • Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние - фото 2
  • Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние - фото 3
  • Чехол Barn&amp;Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
490 руб.  897 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729939
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние
490 руб. -45%
897 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Barn&Hollis
Тип товара
Чехол
Диагональ ноутбука, дюйм
16
Материал
пластик
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х2
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на чехле) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чехол

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Barn&Hollis
Тип товара
Чехол
Диагональ ноутбука, дюйм
16
Материал
пластик
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на чехле) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...