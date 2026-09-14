ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт
Источники бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT - надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эти линейно-интерактивные устройства обеспечивают активную мощность до 480 Вт и полную мощность 800 В·А. Среди ключевых характеристик SMARTWATT - быстрое переключение на батарею всего за 8 мс, что обеспечивает бесперебойную работу подключенных устройств. ИБП поддерживает защиту телефонной линии и локальной сети, что делает его идеальным выбором для офисной или домашней аппаратуры. SMARTWATT использует свинцово-кислотные батареи, которые обладают длительным сроком службы и надежностью. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в помещении. Устройство оснащено розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает универсальность подключения. ИБП SMARTWATT работает в диапазоне входного напряжения от 145 до 295 В и выдает модифицированную синусоиду, гарантируя стабильную работу оборудования, даже в условиях нестабильного электроснабжения. Благодаря этим характеристикам, SMARTWATT является отличным выбором для защиты электроники от перегрузок и перепадов напряжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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