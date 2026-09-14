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ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт

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ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 1
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 2
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 3
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 4
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 5
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 6
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 7
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 8
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 9
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 10
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 11
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 12
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 13
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 14
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 1
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 2
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 3
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 4
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 5
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 6
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 7
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 8
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 9
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 10
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 11
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 12
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 13
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 14
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729890
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
205х285х94 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х15
Вес, кг.
5.91

Описание товара ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт

Источники бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT - надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эти линейно-интерактивные устройства обеспечивают активную мощность до 480 Вт и полную мощность 800 В·А. Среди ключевых характеристик SMARTWATT - быстрое переключение на батарею всего за 8 мс, что обеспечивает бесперебойную работу подключенных устройств. ИБП поддерживает защиту телефонной линии и локальной сети, что делает его идеальным выбором для офисной или домашней аппаратуры. SMARTWATT использует свинцово-кислотные батареи, которые обладают длительным сроком службы и надежностью. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в помещении. Устройство оснащено розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает универсальность подключения. ИБП SMARTWATT работает в диапазоне входного напряжения от 145 до 295 В и выдает модифицированную синусоиду, гарантируя стабильную работу оборудования, даже в условиях нестабильного электроснабжения. Благодаря этим характеристикам, SMARTWATT является отличным выбором для защиты электроники от перегрузок и перепадов напряжения.

Отзывы о товаре ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 800/480 ВА/Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
205х285х94 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT - надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эти линейно-интерактивные устройства обеспечивают активную мощность до 480 Вт и полную мощность 800 В·А. Среди ключевых характеристик SMARTWATT - быстрое переключение на батарею всего за 8 мс, что обеспечивает бесперебойную работу подключенных устройств. ИБП поддерживает защиту телефонной линии и локальной сети, что делает его идеальным выбором для офисной или домашней аппаратуры. SMARTWATT использует свинцово-кислотные батареи, которые обладают длительным сроком службы и надежностью. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в помещении. Устройство оснащено розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает универсальность подключения. ИБП SMARTWATT работает в диапазоне входного напряжения от 145 до 295 В и выдает модифицированную синусоиду, гарантируя стабильную работу оборудования, даже в условиях нестабильного электроснабжения. Благодаря этим характеристикам, SMARTWATT является отличным выбором для защиты электроники от перегрузок и перепадов напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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