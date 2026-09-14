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ИБП APC Back-UPS Pro for Gaming BGM2200-GR 2200VA/1320W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Back-UPS Pro for Gaming BGM2200-GR 2200VA/1320W

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ИБП APC Back-UPS Pro for Gaming BGM2200-GR 2200VA/1320W - фото 1
ИБП APC Back-UPS Pro for Gaming BGM2200-GR 2200VA/1320W - фото 2
ИБП APC Back-UPS Pro for Gaming BGM2200-GR 2200VA/1320W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП APC Back-UPS Pro for Gaming BGM2200-GR 2200VA/1320W - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS Pro for Gaming BGM2200-GR 2200VA/1320W - фото 2
  • ИБП APC Back-UPS Pro for Gaming BGM2200-GR 2200VA/1320W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729882
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
169
Макс. входное напряжение, В
307
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
292.1x104.14x408.94 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х16
Вес, кг.
14.72

Описание товара ИБП APC Back-UPS Pro for Gaming BGM2200-GR 2200VA/1320W

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Данная модель относится к линейно-интерактивному типу источников бесперебойного питания и выполнена в форм-факторе Tower, что позволяет удобно размещать устройство в офисных или домашних условиях. С весом 12,34 кг, этот ИБП обеспечивает активную мощность 1320 Вт, а его полная мощность составляет 2200 В·А. Однофазная конструкция устройства гарантирует аккуратное и стабильное питание с чистой синусоидальной формой напряжения, что особенно важно для чувствительных электронных приборов. Переключение на батарею происходит всего за 8 мс, обеспечивая плавный переход при перебоях в электропитании. При полной нагрузке устройство способно поддерживать работу подключенных устройств в течение 2 минут, что дает пользователю необходимое время для корректного завершения работы систем и предотвращения потери данных. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 169 В до 307 В, что делает его универсальным решением на случай колебаний электросети. В конструкции применены свинцово-кислотные батареи, гарантирующие долгий срок службы и надежность. Для подключения вашей техники предусмотрены розетки типа EURO (CEE 7) и C13, обеспечивающие удобство и универсальность использования. Этот ИБП от APC - идеальное решение для тех, кто ищет надежную защиту своих электронных устройств от случайных отключений и скачков напряжения.

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS Pro for Gaming BGM2200-GR 2200VA/1320W




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
169
Макс. входное напряжение, В
307
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
292.1x104.14x408.94 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Данная модель относится к линейно-интерактивному типу источников бесперебойного питания и выполнена в форм-факторе Tower, что позволяет удобно размещать устройство в офисных или домашних условиях. С весом 12,34 кг, этот ИБП обеспечивает активную мощность 1320 Вт, а его полная мощность составляет 2200 В·А. Однофазная конструкция устройства гарантирует аккуратное и стабильное питание с чистой синусоидальной формой напряжения, что особенно важно для чувствительных электронных приборов. Переключение на батарею происходит всего за 8 мс, обеспечивая плавный переход при перебоях в электропитании. При полной нагрузке устройство способно поддерживать работу подключенных устройств в течение 2 минут, что дает пользователю необходимое время для корректного завершения работы систем и предотвращения потери данных. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 169 В до 307 В, что делает его универсальным решением на случай колебаний электросети. В конструкции применены свинцово-кислотные батареи, гарантирующие долгий срок службы и надежность. Для подключения вашей техники предусмотрены розетки типа EURO (CEE 7) и C13, обеспечивающие удобство и универсальность использования. Этот ИБП от APC - идеальное решение для тех, кто ищет надежную защиту своих электронных устройств от случайных отключений и скачков напряжения.
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