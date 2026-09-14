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Накопитель SSD Synology SNV5400 400GB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-400G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Synology SNV5400 400GB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-400G

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Накопитель SSD Synology SNV5400 M.2 PCI-E 400GB (SNV5420-400G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
M.2 2280
Интерфейс
PCIe
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729860
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
M.2 2280
Интерфейс
PCIe
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD Synology SNV5400 400GB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-400G

Внутренний SSD-диск Synology формата M.2 2280 — компактное решение для серверов и СХД, которое легко впишется даже в ограниченное пространство ваших систем. Объём 400 Гб обеспечивает быстрый доступ к важным данным и стабильную работу с большими массивами информации. Надёжность поверхности: время наработки на отказ впечатляет — 3 000 000 часов, что особенно важно для непрерывных рабочих нагрузок. Выбирая этот накопитель, вы получаете высокую производительность Synology и уверенность в долгой бесперебойной работе ваших серверов.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Synology SNV5400 400GB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-400G




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
M.2 2280
Интерфейс
PCIe
Страна производитель
Китай
Описание
Внутренний SSD-диск Synology формата M.2 2280 — компактное решение для серверов и СХД, которое легко впишется даже в ограниченное пространство ваших систем. Объём 400 Гб обеспечивает быстрый доступ к важным данным и стабильную работу с большими массивами информации. Надёжность поверхности: время наработки на отказ впечатляет — 3 000 000 часов, что особенно важно для непрерывных рабочих нагрузок. Выбирая этот накопитель, вы получаете высокую производительность Synology и уверенность в долгой бесперебойной работе ваших серверов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Synology SNV5400 400GB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-400G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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