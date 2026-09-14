Описание товара Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF

Сетевая карта LR-LINK (Linkreal) LRES3039PF-OCP – это высокопроизводительное решение для корпоративных сетей и центров обработки данных, обеспечивающее стабильное и быстрое соединение. Благодаря поддержке скорости передачи данных до 10 Гбит/с и использованию передовых технологий, эта карта идеально подходит для задач, требующих высокой пропускной способности и минимальных задержек. Модель LRES3039PF-OCP выполнена в форм-факторе OCP (Open Compute Project), что делает её совместимой с современными серверными платформами, разработанными по этому стандарту. Это оптимальный выбор для крупных дата-центров и облачных инфраструктур, где важна компактность, энергоэффективность и простота масштабирования. Карта поддерживает два порта SFP+, что позволяет подключать оптические или медные трансиверы в зависимости от требований сети. Сердцем устройства является чип Intel X710, известный своей надёжностью и высокой производительностью. Этот контроллер обеспечивает эффективную обработку сетевого трафика, снижая нагрузку на центральный процессор сервера. Благодаря этому достигается стабильная работа даже при интенсивных нагрузках, таких как обработка больших объёмов данных, виртуализация или работа с высоконагруженными приложениями. Карта поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с на каждый порт, что делает её отличным выбором для высокоскоростных сетей. Она совместима с большинством современных операционных систем и гипервизоров, включая Windows Server, Linux и VMware, что обеспечивает гибкость при развёртывании. LRES3039PF-OCP также поддерживает такие технологии, как VLAN, QoS и Jumbo Frames, что позволяет оптимизировать трафик и повысить эффективность работы сети. Благодаря поддержке горячей замены (при наличии соответствующей платформы), карту можно легко устанавливать и заменять без остановки сервера, минимизируя простои. Качество сборки и надёжность компонентов гарантируют долгий срок службы даже в условиях круглосуточной работы. Карта оснащена эффективной системой охлаждения, что особенно важно при работе в плотно упакованных серверных стойках. Эта сетевая карта – идеальное решение для компаний, которым требуется высокая пропускная способность, низкие задержки и отказоустойчивость. Она подходит для использования в дата-центрах, облачных сервисах, системах хранения данных и других сферах, где важна стабильность и производительность сети. Благодаря своей универсальности и поддержке современных стандартов, LR-LINK LRES3039PF-OCP станет отличным выбором для модернизации существующей инфраструктуры или развёртывания новых высокоскоростных сетей.