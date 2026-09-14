Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
OCP 3.0
Интерфейс подключения
OCP 3.0
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
RJ 45
Скорость портов
10 Гбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729838
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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
OCP 3.0
Интерфейс подключения
OCP 3.0
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
RJ 45
Скорость портов
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х3
Вес, г.
175
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP
Сетевая карта LR-Link с двумя портами RJ 45 обеспечивает высокую скорость передачи данных — до 10 Гбит/с на каждом порту. Такой вариант идеально подходит для серверов, работающих с большими объемами информации и требующих стабильного соединения в самых нагруженных условиях. Форм-фактор OCP 3.0 позволяет легко интегрировать карту в современные серверные решения и поддерживать компактность серверного оборудования. Надёжный сетевой доступ для бизнеса и сложных IT-задач.
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Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
OCP 3.0
Интерфейс подключения
OCP 3.0
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
RJ 45
Скорость портов
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Сетевая карта LR-Link с двумя портами RJ 45 обеспечивает высокую скорость передачи данных — до 10 Гбит/с на каждом порту. Такой вариант идеально подходит для серверов, работающих с большими объемами информации и требующих стабильного соединения в самых нагруженных условиях. Форм-фактор OCP 3.0 позволяет легко интегрировать карту в современные серверные решения и поддерживать компактность серверного оборудования. Надёжный сетевой доступ для бизнеса и сложных IT-задач.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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