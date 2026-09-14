SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729749
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Питание
3,3В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
600
Описание товара SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F)
Трансивер SFP ZYXEL SFP10G-LR-E-ZZ0101FТрансивер SFP-10G-LR предназначен для подключения сетевых устройств, оснащенных слотом SFP+. Он позволяет передавать данные по двуволоконному одномодовому оптоволоконному кабелю со скоростью 10 Гбит/с на расстояние до 10 км.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Питание
3,3В
Развернуть
Страна производитель
Китай
Трансивер SFP ZYXEL SFP10G-LR-E-ZZ0101FТрансивер SFP-10G-LR предназначен для подключения сетевых устройств, оснащенных слотом SFP+. Он позволяет передавать данные по двуволоконному одномодовому оптоволоконному кабелю со скоростью 10 Гбит/с на расстояние до 10 км.
SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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