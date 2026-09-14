Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-16-SR-0.1-D

Представляем вашему вниманию трансивер FiberTrade FT-SFP+-16-SR-0.1-D — современное и высокоэффективное решение для построения скоростных и надежных сетевых соединений. Это устройство станет ключевым элементом вашей телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивая стабильную передачу данных на высоких скоростях. Данный модуль соответствует стандарту SFP+, что гарантирует его совместимость с широким спектром активного сетевого оборудования от ведущих производителей. Благодаря компактным размерам и технологии горячей замены его можно легко установить в соответствующий порт коммутатора или маршрутизатора без необходимости отключения питания всей системы. Основное преимущество этой модели — высокая скорость передачи информации, достигающая 16 гигабит в секунду. Такой показатель делает трансивер идеальным для организации магистральных каналов связи, подключения серверов и объединения сегментов сети, где критически важны минимальные задержки и максимальная пропускная способность. Для передачи сигнала используется многомодовое оптоволокно, а применяемая двухволоконная технология обеспечивает дуплексную связь, когда передача и прием данных осуществляются по разным оптическим линиям. Это повышает стабильность и надежность канала. Рабочая длина волны составляет 850 нанометров, что является стандартом для многомодовых решений на короткие дистанции. Модуль оснащен популярным разъемом типа LC, известным своей компактностью и надежным соединением. Максимальная дальность работы устройства без потерь сигнала достигает 100 метров при использовании многомодового волокна типа OM1 с градацией 62,5 на 125 микрон. Это позволяет эффективно применять его в рамках одного серверного помещения, центра обработки данных или здания. Особого внимания заслуживает встроенная система диагностики и мониторинга. Поддержка функции контроля цифровых параметров позволяет в реальном времени отслеживать ключевые показатели работы трансивера. Вы можете получать точную информацию о уровне принимаемого сигнала, напряжении питания, температуре модуля и смещении лазера. Эта функция предоставляет специалистам исчерпывающие данные для оперативного устранения неполадок, прогнозирования сбоев и планового технического обслуживания, что значительно повышает отказоустойчивость всей сети. Трансивер FiberTrade FT-SFP+-16-SR-0.1-D — это оптимальное сочетание передовых технологий, надежности и удобства эксплуатации. Он создан для профессионалов, которые ценят в сетевом оборудовании бесперебойную работу, простоту интеграции и полный контроль над сетевым трафиком. Выбирая эту модель, вы инвестируете в производительную и легко управляемую сетевую инфраструктуру.