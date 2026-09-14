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SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-16-SR-0.1-D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-16-SR-0.1-D

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SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-16-SR-0.1-D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729738
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Характеристики

Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP+
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
16 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
20

Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-16-SR-0.1-D

Представляем вашему вниманию трансивер FiberTrade FT-SFP+-16-SR-0.1-D — современное и высокоэффективное решение для построения скоростных и надежных сетевых соединений. Это устройство станет ключевым элементом вашей телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивая стабильную передачу данных на высоких скоростях. Данный модуль соответствует стандарту SFP+, что гарантирует его совместимость с широким спектром активного сетевого оборудования от ведущих производителей. Благодаря компактным размерам и технологии горячей замены его можно легко установить в соответствующий порт коммутатора или маршрутизатора без необходимости отключения питания всей системы. Основное преимущество этой модели — высокая скорость передачи информации, достигающая 16 гигабит в секунду. Такой показатель делает трансивер идеальным для организации магистральных каналов связи, подключения серверов и объединения сегментов сети, где критически важны минимальные задержки и максимальная пропускная способность. Для передачи сигнала используется многомодовое оптоволокно, а применяемая двухволоконная технология обеспечивает дуплексную связь, когда передача и прием данных осуществляются по разным оптическим линиям. Это повышает стабильность и надежность канала. Рабочая длина волны составляет 850 нанометров, что является стандартом для многомодовых решений на короткие дистанции. Модуль оснащен популярным разъемом типа LC, известным своей компактностью и надежным соединением. Максимальная дальность работы устройства без потерь сигнала достигает 100 метров при использовании многомодового волокна типа OM1 с градацией 62,5 на 125 микрон. Это позволяет эффективно применять его в рамках одного серверного помещения, центра обработки данных или здания. Особого внимания заслуживает встроенная система диагностики и мониторинга. Поддержка функции контроля цифровых параметров позволяет в реальном времени отслеживать ключевые показатели работы трансивера. Вы можете получать точную информацию о уровне принимаемого сигнала, напряжении питания, температуре модуля и смещении лазера. Эта функция предоставляет специалистам исчерпывающие данные для оперативного устранения неполадок, прогнозирования сбоев и планового технического обслуживания, что значительно повышает отказоустойчивость всей сети. Трансивер FiberTrade FT-SFP+-16-SR-0.1-D — это оптимальное сочетание передовых технологий, надежности и удобства эксплуатации. Он создан для профессионалов, которые ценят в сетевом оборудовании бесперебойную работу, простоту интеграции и полный контроль над сетевым трафиком. Выбирая эту модель, вы инвестируете в производительную и легко управляемую сетевую инфраструктуру.

Отзывы о товаре SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-16-SR-0.1-D




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Характеристики
Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP+
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
16 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию трансивер FiberTrade FT-SFP+-16-SR-0.1-D — современное и высокоэффективное решение для построения скоростных и надежных сетевых соединений. Это устройство станет ключевым элементом вашей телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивая стабильную передачу данных на высоких скоростях. Данный модуль соответствует стандарту SFP+, что гарантирует его совместимость с широким спектром активного сетевого оборудования от ведущих производителей. Благодаря компактным размерам и технологии горячей замены его можно легко установить в соответствующий порт коммутатора или маршрутизатора без необходимости отключения питания всей системы. Основное преимущество этой модели — высокая скорость передачи информации, достигающая 16 гигабит в секунду. Такой показатель делает трансивер идеальным для организации магистральных каналов связи, подключения серверов и объединения сегментов сети, где критически важны минимальные задержки и максимальная пропускная способность. Для передачи сигнала используется многомодовое оптоволокно, а применяемая двухволоконная технология обеспечивает дуплексную связь, когда передача и прием данных осуществляются по разным оптическим линиям. Это повышает стабильность и надежность канала. Рабочая длина волны составляет 850 нанометров, что является стандартом для многомодовых решений на короткие дистанции. Модуль оснащен популярным разъемом типа LC, известным своей компактностью и надежным соединением. Максимальная дальность работы устройства без потерь сигнала достигает 100 метров при использовании многомодового волокна типа OM1 с градацией 62,5 на 125 микрон. Это позволяет эффективно применять его в рамках одного серверного помещения, центра обработки данных или здания. Особого внимания заслуживает встроенная система диагностики и мониторинга. Поддержка функции контроля цифровых параметров позволяет в реальном времени отслеживать ключевые показатели работы трансивера. Вы можете получать точную информацию о уровне принимаемого сигнала, напряжении питания, температуре модуля и смещении лазера. Эта функция предоставляет специалистам исчерпывающие данные для оперативного устранения неполадок, прогнозирования сбоев и планового технического обслуживания, что значительно повышает отказоустойчивость всей сети. Трансивер FiberTrade FT-SFP+-16-SR-0.1-D — это оптимальное сочетание передовых технологий, надежности и удобства эксплуатации. Он создан для профессионалов, которые ценят в сетевом оборудовании бесперебойную работу, простоту интеграции и полный контроль над сетевым трафиком. Выбирая эту модель, вы инвестируете в производительную и легко управляемую сетевую инфраструктуру.
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