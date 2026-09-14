Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-20-B-D

Представляем вашему вниманию трансивер FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-20-B-D — компактное и высокоэффективное решение для построения надёжных и производительных сетевых соединений. Это устройство станет ключевым элементом вашей телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивая стабильную и скоростную передачу данных на значительные расстояния. Данный модуль соответствует стандарту SFP, что гарантирует его полную совместимость с широким спектром активного сетевого оборудования, такого как коммутаторы и маршрутизаторы. Его компактные габариты позволяют легко интегрировать его в существующую систему, не занимая лишнего пространства и обеспечивая высокую плотность портов. Благодаря скорости передачи данных в 1,25 гигабит в секунду, вы можете быть уверены в оперативной и бесперебойной работе ваших сетевых приложений, будь то передача крупных файлов, организация видеоконференций или поддержка работы центров обработки данных. Одной из ключевых особенностей этого трансивера является использование технологии спектрального уплотнения, известной как WDM. Это передовое решение позволяет осуществлять дуплексную связь по одному волокну, что вдвое повышает эффективность использования вашей волоконно-оптической инфраструктуры. Модуль передаёт данные на длине волны 1550 нанометров, а принимает на 1310 нанометров, создавая два независимых канала связи в одном физическом кабеле. Это не только экономит ресурсы, но и упрощает кабельную систему, снижая затраты на её прокладку и обслуживание. Трансивер предназначен для работы с одномодовым волокном, что обеспечивает минимальные потери сигнала и высочайшее качество связи. Оснащённый популярным разъёмом типа LC, он гарантирует простое и надёжное подключение. Максимальная дальность передачи сигнала достигает 20 километров, что делает данную модель идеальным выбором для соединения удалённых зданий, создания магистральных каналов в городской черте или организации сетей провайдеров услуг. На таком расстоянии сигнал остаётся чистым и стабильным, без задержек и искажений. Выбирая трансивер FiberTrade, вы выбираете надёжность, эффективность и технологичность. Это готовое решение для модернизации или расширения вашей сети, которое обеспечит её бесперебойную работу на долгие годы, открывая новые возможности для вашего бизнеса.