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SFP модуль FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-20-B-D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP модуль FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-20-B-D

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SFP модуль FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-20-B-D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1350
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729737
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Характеристики

Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1350
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
20

Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-20-B-D

Представляем вашему вниманию трансивер FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-20-B-D — компактное и высокоэффективное решение для построения надёжных и производительных сетевых соединений. Это устройство станет ключевым элементом вашей телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивая стабильную и скоростную передачу данных на значительные расстояния. Данный модуль соответствует стандарту SFP, что гарантирует его полную совместимость с широким спектром активного сетевого оборудования, такого как коммутаторы и маршрутизаторы. Его компактные габариты позволяют легко интегрировать его в существующую систему, не занимая лишнего пространства и обеспечивая высокую плотность портов. Благодаря скорости передачи данных в 1,25 гигабит в секунду, вы можете быть уверены в оперативной и бесперебойной работе ваших сетевых приложений, будь то передача крупных файлов, организация видеоконференций или поддержка работы центров обработки данных. Одной из ключевых особенностей этого трансивера является использование технологии спектрального уплотнения, известной как WDM. Это передовое решение позволяет осуществлять дуплексную связь по одному волокну, что вдвое повышает эффективность использования вашей волоконно-оптической инфраструктуры. Модуль передаёт данные на длине волны 1550 нанометров, а принимает на 1310 нанометров, создавая два независимых канала связи в одном физическом кабеле. Это не только экономит ресурсы, но и упрощает кабельную систему, снижая затраты на её прокладку и обслуживание. Трансивер предназначен для работы с одномодовым волокном, что обеспечивает минимальные потери сигнала и высочайшее качество связи. Оснащённый популярным разъёмом типа LC, он гарантирует простое и надёжное подключение. Максимальная дальность передачи сигнала достигает 20 километров, что делает данную модель идеальным выбором для соединения удалённых зданий, создания магистральных каналов в городской черте или организации сетей провайдеров услуг. На таком расстоянии сигнал остаётся чистым и стабильным, без задержек и искажений. Выбирая трансивер FiberTrade, вы выбираете надёжность, эффективность и технологичность. Это готовое решение для модернизации или расширения вашей сети, которое обеспечит её бесперебойную работу на долгие годы, открывая новые возможности для вашего бизнеса.

Отзывы о товаре SFP модуль FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-20-B-D




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Характеристики
Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1350
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию трансивер FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-20-B-D — компактное и высокоэффективное решение для построения надёжных и производительных сетевых соединений. Это устройство станет ключевым элементом вашей телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивая стабильную и скоростную передачу данных на значительные расстояния. Данный модуль соответствует стандарту SFP, что гарантирует его полную совместимость с широким спектром активного сетевого оборудования, такого как коммутаторы и маршрутизаторы. Его компактные габариты позволяют легко интегрировать его в существующую систему, не занимая лишнего пространства и обеспечивая высокую плотность портов. Благодаря скорости передачи данных в 1,25 гигабит в секунду, вы можете быть уверены в оперативной и бесперебойной работе ваших сетевых приложений, будь то передача крупных файлов, организация видеоконференций или поддержка работы центров обработки данных. Одной из ключевых особенностей этого трансивера является использование технологии спектрального уплотнения, известной как WDM. Это передовое решение позволяет осуществлять дуплексную связь по одному волокну, что вдвое повышает эффективность использования вашей волоконно-оптической инфраструктуры. Модуль передаёт данные на длине волны 1550 нанометров, а принимает на 1310 нанометров, создавая два независимых канала связи в одном физическом кабеле. Это не только экономит ресурсы, но и упрощает кабельную систему, снижая затраты на её прокладку и обслуживание. Трансивер предназначен для работы с одномодовым волокном, что обеспечивает минимальные потери сигнала и высочайшее качество связи. Оснащённый популярным разъёмом типа LC, он гарантирует простое и надёжное подключение. Максимальная дальность передачи сигнала достигает 20 километров, что делает данную модель идеальным выбором для соединения удалённых зданий, создания магистральных каналов в городской черте или организации сетей провайдеров услуг. На таком расстоянии сигнал остаётся чистым и стабильным, без задержек и искажений. Выбирая трансивер FiberTrade, вы выбираете надёжность, эффективность и технологичность. Это готовое решение для модернизации или расширения вашей сети, которое обеспечит её бесперебойную работу на долгие годы, открывая новые возможности для вашего бизнеса.
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Отзывы


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