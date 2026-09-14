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SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D

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SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D - фото 1
SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D - фото 2
SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D - фото 3
SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D - фото 4
SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D - фото 5
SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.55
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D - фото 1
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D - фото 2
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D - фото 3
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D - фото 4
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D - фото 5
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729733
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Характеристики

Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.55
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-SX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
15

Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D

Представляем вашему вниманию высокопроизводительный и надежный трансивер FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D, созданный для построения скоростных и эффективных сетевых соединений. Это идеальное решение для модернизации или развертывания новых сегментов корпоративных сетей, центров обработки данных и телекоммуникационных инфраструктур, где требуется стабильная передача данных на короткие и средние дистанции с соблюдением высочайших стандартов качества. Данный SFP-модуль обеспечивает непревзойденную скорость передачи данных до 1.25 Гбит/с, что делает его полностью совместимым со стандартами Gigabit Ethernet. Он оптимально подходит для организации высокоскоростных магистралей между коммутаторами, маршрутизаторами и серверами, гарантируя плавную и бесперебойную работу критически важных приложений, систем хранения данных и потокового мультимедиа. Устройство использует популярный двухволоконный дуплексный метод передачи, что обеспечивает одновременную и независимую отправку и?? данных по отдельным оптическим путям, исключая коллизии и повышая общую пропускную способность канала. Ключевой особенностью данного трансивера является работа на многомодовом волокне с длиной волны 850 нм. Это классическое и проверенное временем решение, которое позволяет достичь максимальной дальности соединения до 500 метров. Модуль предназначен для работы с широко распространенным типом волокна MMF 62.5/125 мкм (OM1), что делает его невероятно практичным выбором для большинства существующих внутризданих и кампусных оптических инфраструктур. Благодаря этому вы можете легко и без дополнительных затрат интегрировать его в уже действующую сеть, обеспечив ей новую жизнь и современный уровень производительности. Компактный форм-фактор и разъем типа LC делают этот модуль чрезвычайно удобным для монтажа и эксплуатации. Небольшие габариты позволяют максимально плотно укомплектовать порты коммутационного оборудования, экономя ценное пространство в телекоммуникационных стойках. Плавная и надежная установка в SFP-слот обеспечивает прочное соединение, а конструкция разъема гарантирует точное позиционирование феррулы для минимальных оптических потерь и стабильного сигнала на протяжении всего срока службы. Трансивер FiberTrade прошел rigorousное тестирование на совместимость с оборудованием ведущих мировых производителей, что гарантирует его беспроблемную работу в гетерогенных сетях. Устройство отличается низким энергопотреблением и минимальным тепловыделением, что способствует снижению общей нагрузки на систему охлаждения и повышает общую надежность и отказоустойчивость вашего сетевого оборудования. Выбирая этот модуль, вы инвестируете в проверенное, экономичное и будущееproof решение, которое обеспечит вашей сети высокую пропускную способность, минимальные задержки и исключительную надежность на многие годы вперед.

Отзывы о товаре SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D




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Характеристики
Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.55
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-SX
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию высокопроизводительный и надежный трансивер FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D, созданный для построения скоростных и эффективных сетевых соединений. Это идеальное решение для модернизации или развертывания новых сегментов корпоративных сетей, центров обработки данных и телекоммуникационных инфраструктур, где требуется стабильная передача данных на короткие и средние дистанции с соблюдением высочайших стандартов качества. Данный SFP-модуль обеспечивает непревзойденную скорость передачи данных до 1.25 Гбит/с, что делает его полностью совместимым со стандартами Gigabit Ethernet. Он оптимально подходит для организации высокоскоростных магистралей между коммутаторами, маршрутизаторами и серверами, гарантируя плавную и бесперебойную работу критически важных приложений, систем хранения данных и потокового мультимедиа. Устройство использует популярный двухволоконный дуплексный метод передачи, что обеспечивает одновременную и независимую отправку и?? данных по отдельным оптическим путям, исключая коллизии и повышая общую пропускную способность канала. Ключевой особенностью данного трансивера является работа на многомодовом волокне с длиной волны 850 нм. Это классическое и проверенное временем решение, которое позволяет достичь максимальной дальности соединения до 500 метров. Модуль предназначен для работы с широко распространенным типом волокна MMF 62.5/125 мкм (OM1), что делает его невероятно практичным выбором для большинства существующих внутризданих и кампусных оптических инфраструктур. Благодаря этому вы можете легко и без дополнительных затрат интегрировать его в уже действующую сеть, обеспечив ей новую жизнь и современный уровень производительности. Компактный форм-фактор и разъем типа LC делают этот модуль чрезвычайно удобным для монтажа и эксплуатации. Небольшие габариты позволяют максимально плотно укомплектовать порты коммутационного оборудования, экономя ценное пространство в телекоммуникационных стойках. Плавная и надежная установка в SFP-слот обеспечивает прочное соединение, а конструкция разъема гарантирует точное позиционирование феррулы для минимальных оптических потерь и стабильного сигнала на протяжении всего срока службы. Трансивер FiberTrade прошел rigorousное тестирование на совместимость с оборудованием ведущих мировых производителей, что гарантирует его беспроблемную работу в гетерогенных сетях. Устройство отличается низким энергопотреблением и минимальным тепловыделением, что способствует снижению общей нагрузки на систему охлаждения и повышает общую надежность и отказоустойчивость вашего сетевого оборудования. Выбирая этот модуль, вы инвестируете в проверенное, экономичное и будущееproof решение, которое обеспечит вашей сети высокую пропускную способность, минимальные задержки и исключительную надежность на многие годы вперед.
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