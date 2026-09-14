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SFP модуль FiberTrade FT-SFP-LX-1,25-13-20-D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP модуль FiberTrade FT-SFP-LX-1,25-13-20-D

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SFP модуль FiberTrade FT-SFP-LX-1,25-13-20-D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729731
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Характеристики

Бренд
FiberTrade
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена, DOM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
20

Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP-LX-1,25-13-20-D

Медиаконвертер FiberTrade в компактном форм-факторе SFP — практичное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость 1,25 Гбит/с обеспечивает стабильный обмен данными, а дуплексное исполнение и оптический разъём 1xLC делают подключение удобным для соответствующей сетевой конфигурации. Модель работает на длине волны 1310 нм по передаче и приёму сигнала. Поддержка горячей замены упрощает установку и обслуживание, а функции DDM и DOM помогают контролировать параметры оптического соединения. Чёрный корпус и минимальный вес всего 0,3 г дополняют компактное исполнение устройства.

Отзывы о товаре SFP модуль FiberTrade FT-SFP-LX-1,25-13-20-D




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Характеристики
Бренд
FiberTrade
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена, DOM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
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Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер FiberTrade в компактном форм-факторе SFP — практичное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость 1,25 Гбит/с обеспечивает стабильный обмен данными, а дуплексное исполнение и оптический разъём 1xLC делают подключение удобным для соответствующей сетевой конфигурации. Модель работает на длине волны 1310 нм по передаче и приёму сигнала. Поддержка горячей замены упрощает установку и обслуживание, а функции DDM и DOM помогают контролировать параметры оптического соединения. Чёрный корпус и минимальный вес всего 0,3 г дополняют компактное исполнение устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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