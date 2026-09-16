Сетевая карта LR-LINK LRES8003PF-BP-SR 4x10GbE SFP+ Bypass PCIe3.0 x8

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Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
10 Гбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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LRES8003PF-BP — это сетевой адаптер PCIe v3.0 x8 с четырьмя портами и двойным обходом, разработанный компанией Shenzhen Lianrui Electronics Co., Ltd. на базе процессора Intel XL710. LRES8003PF-BP имеет четыре полностью интегрированных 10-гигабитных порта контроллера доступа к среде Ethernet. В дополнение к функции управления MAC- и PHY-уровнями Ethernet он также может выполнять управление трафиком для проходящих пакетов данных. Контроллер может совместно использовать задачи для узла сервера с помощью аппаратного ускорения, такого как проверка TCP/UDP/IP, разгрузка, вычислительные задачи и сегментация TCP.
В LRES8003PF-BP используется основной контроллер Intel с широкой гарантией совместимости и производительности, который может обеспечить высокоэффективную работу и обойти работу обычного четырехпортового Ethernet 10G.
Его можно широко использовать на шлюзах с высокой пропускной способностью, брандмауэрах и других сетевых устройствах. В реальной работе его можно использовать в сочетании с программными очередями, чтобы уменьшить задержку приложений и повысить пропускную способность.
LRES8003PF-BP — это сетевой адаптер PCIe v3.0 x8 с четырьмя портами и двойным обходом, разработанный компанией Shenzhen Lianrui Electronics Co., Ltd. на базе процессора Intel XL710. LRES8003PF-BP имеет четыре полностью интегрированных 10-гигабитных порта контроллера доступа к среде Ethernet. В дополнение к функции управления MAC- и PHY-уровнями Ethernet он также может выполнять управление трафиком для проходящих пакетов данных. Контроллер может совместно использовать задачи для узла сервера с помощью аппаратного ускорения, такого как проверка TCP/UDP/IP, разгрузка, вычислительные задачи и сегментация TCP.
В LRES8003PF-BP используется основной контроллер Intel с широкой гарантией совместимости и производительности, который может обеспечить высокоэффективную работу и обойти работу обычного четырехпортового Ethernet 10G.
Его можно широко использовать на шлюзах с высокой пропускной способностью, брандмауэрах и других сетевых устройствах. В реальной работе его можно использовать в сочетании с программными очередями, чтобы уменьшить задержку приложений и повысить пропускную способность.
Сетевая карта LR-LINK LRES8003PF-BP-SR 4x10GbE SFP+ Bypass PCIe3.0 x8 – стоимость товара 49230 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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