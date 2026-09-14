Сетевая карта LR-LINK 4x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1027PF-4SFP28
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1027PF-4SFP28
LRES1027PF-4SFP28 - это четырехпортовый адаптер Fibre Server SFP28 Ethernet PCIe x8 4.0 на базе чипсета Intel E810. Адаптер помогает оптимизировать производительность облачности и хранения, при высокой протности 25G порт обеспечивает несколько соединений по запросу. Сетевой адаптер может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN. Серверный адаптер LRES1027PF-4SFP28 поддерживает технологию RDMA и обеспечивает отличную производительность для подключения 25GbE, которое обратно совместимо с 1 / 10GbE, что упрощает переход на более высокую скорость.
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