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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729705
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Описание товара Блок питания MikroTik 48 to 24V Gigabit PoE Converter RBGPOE-CON-HP
RBGPOE-CON-HP - позволяет использовать любой источник электропитания PoE 48В (включая пассивное PoE, телекоммуникационное PoE, а также источники питания стандартов 802.3af и 802.3at) для питания устройств RouterBOARD. Подключение устройства не требует больших усилий. Просто подключите Ethernet-кабель к источнику питания PoE 48В к одному порту блока питания и любое устройство RouterBOARD поддерживающее электропитание PoE 8-30В к другому порту. Блок питания может обеспечивать высокую выходную мощность до 24Вт (до 1А при 24В). Обеспечить питание устройства можно при помощи практически любого PoE решения 42-57В доступного сегодня на рынке (поддерживаются пассивные, телекоммуникационные, 802.3af и 802.3at устройства). RBGPOE-CON-HP поставляется в прочном металлическом корпусе, обеспечивает высокую мощность и имеет интегрированную систему теплоотвода. Корпус также имеет монтажные отверстия для крепления к стене. В Ethernet коннекторах имеются контакты для экранирования Ethernet. Таким образом, экранированный Ethernet кабель может использоваться для заземления как самого конвертера, так и устройств на обоих концах кабеля.
RBGPOE-CON-HP - позволяет использовать любой источник электропитания PoE 48В (включая пассивное PoE, телекоммуникационное PoE, а также источники питания стандартов 802.3af и 802.3at) для питания устройств RouterBOARD. Подключение устройства не требует больших усилий. Просто подключите Ethernet-кабель к источнику питания PoE 48В к одному порту блока питания и любое устройство RouterBOARD поддерживающее электропитание PoE 8-30В к другому порту. Блок питания может обеспечивать высокую выходную мощность до 24Вт (до 1А при 24В). Обеспечить питание устройства можно при помощи практически любого PoE решения 42-57В доступного сегодня на рынке (поддерживаются пассивные, телекоммуникационные, 802.3af и 802.3at устройства). RBGPOE-CON-HP поставляется в прочном металлическом корпусе, обеспечивает высокую мощность и имеет интегрированную систему теплоотвода. Корпус также имеет монтажные отверстия для крепления к стене. В Ethernet коннекторах имеются контакты для экранирования Ethernet. Таким образом, экранированный Ethernet кабель может использоваться для заземления как самого конвертера, так и устройств на обоих концах кабеля.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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