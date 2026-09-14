SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-B-D
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Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Длина волны TX, нм
1330
Длина волны RX, нм
1270
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729701
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Длина волны TX, нм
1330
Длина волны RX, нм
1270
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
20
Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-B-D
FT-SFP+-WDM-LR-10-B-D – это модульный компактный оптический трансивер с поддержкой функции «горячей» замены и напряжением питания 3.3В. Приемопередатчик предназначен для работы со скоростями передачи данных до 11.3 Гбит/с, что соответствует SFF-8472 и SFP+ MSA. Максимальная дальность связи – 10 км по 9/125 мкм одномодовому волокну G.652.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Длина волны TX, нм
1330
Длина волны RX, нм
1270
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
FT-SFP+-WDM-LR-10-B-D – это модульный компактный оптический трансивер с поддержкой функции «горячей» замены и напряжением питания 3.3В. Приемопередатчик предназначен для работы со скоростями передачи данных до 11.3 Гбит/с, что соответствует SFF-8472 и SFP+ MSA. Максимальная дальность связи – 10 км по 9/125 мкм одномодовому волокну G.652.
SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-B-D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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