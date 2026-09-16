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Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032

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Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 1
Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 2
Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 3
Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 4
Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 5
Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 6
Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 7
Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 8
Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
500
Рабочий ход, мм
425
  • Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 1
  • Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 2
  • Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 3
  • Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 4
  • Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 5
  • Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 6
  • Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 7
  • Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 8
  • Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729688
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Характеристики

Бренд
NORDBERG
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
500
Рабочий ход, мм
425
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
нет
С педалью
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х40х18
Вес, кг.
35.5

Описание товара Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032

Супернизкий подкатной домкрат NORDBERG N32032 используется в шиномонтажных мастерских во время ремонта автотранспорта. Благодаря колесам устройство быстро и легко перемещается от одного автомобиля к другому. Корпус выполнен из прочного материала, устойчивого к износу. Двухштоковый механизм обеспечивает быстрый подъем груза.

Отзывы о товаре Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032




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Характеристики
Бренд
NORDBERG
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
500
Рабочий ход, мм
425
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
нет
С педалью
Да
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Страна производитель
Китай
Описание
Супернизкий подкатной домкрат NORDBERG N32032 используется в шиномонтажных мастерских во время ремонта автотранспорта. Благодаря колесам устройство быстро и легко перемещается от одного автомобиля к другому. Корпус выполнен из прочного материала, устойчивого к износу. Двухштоковый механизм обеспечивает быстрый подъем груза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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