Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032
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Характеристики
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
500
Рабочий ход, мм
425
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729688
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
500
Рабочий ход, мм
425
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
нет
С педалью
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х40х18
Вес, кг.
35.5
Описание товара Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032
Супернизкий подкатной домкрат NORDBERG N32032 используется в шиномонтажных мастерских во время ремонта автотранспорта. Благодаря колесам устройство быстро и легко перемещается от одного автомобиля к другому. Корпус выполнен из прочного материала, устойчивого к износу. Двухштоковый механизм обеспечивает быстрый подъем груза.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
500
Рабочий ход, мм
425
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
нет
С педалью
Да
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Страна производитель
Китай
Супернизкий подкатной домкрат NORDBERG N32032 используется в шиномонтажных мастерских во время ремонта автотранспорта. Благодаря колесам устройство быстро и легко перемещается от одного автомобиля к другому. Корпус выполнен из прочного материала, устойчивого к износу. Двухштоковый механизм обеспечивает быстрый подъем груза.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат супернизкий подкатной NORDBERG 3.2 тонн, H=75-500 мм N32032 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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