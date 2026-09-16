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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6" IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6" IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6&quot; IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 180 руб. 
Начислим 1123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729659
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6" IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)
70 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х55х35
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6" IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)

Ноутбук Asus — это современное и мощное устройство, которое идеально подойдет для работы, учебы и развлечений. Он предлагает впечатляющую производительность благодаря 10-ядерному процессору от Intel, что позволяет справляться даже с ресурсоемкими задачами. Диагональ экрана составляет 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и работы с графическими программами. Устройство оснащено 16 Гб оперативной памяти, что позволяет выполнять многозадачные операции без снижения скорости работы, а также имеет SSD объемом 512 Гб для хранения ваших файлов и быстрой загрузки системы. Хотя ноутбук поставляется без установленной операционной системы, это дает пользователю свободу выбора и возможность установить ту ОС, которая будет наиболее подходить его нуждам. Вес ноутбука составляет всего 1,7 кг, что делает его удобным для переноски и ежедневного использования. Корпус выполнен из пластика, что уменьшает общий вес устройства, сохраняя при этом современный и стильный дизайн. Для подключения внешних устройств предусмотрен порт USB 2.0, а также поддержка Bluetooth версии 5.2, обеспечивающая быструю и стабильную беспроводную связь. Кроме того, ноутбук оснащен подсветкой клавиатуры, позволяющей комфортно работать в условиях слабого освещения. Этот ноутбук от Asus станет надежным помощником для пользователей, нуждающихся в производительности, портативности и гибкости настройки системы.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6" IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это современное и мощное устройство, которое идеально подойдет для работы, учебы и развлечений. Он предлагает впечатляющую производительность благодаря 10-ядерному процессору от Intel, что позволяет справляться даже с ресурсоемкими задачами. Диагональ экрана составляет 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и работы с графическими программами. Устройство оснащено 16 Гб оперативной памяти, что позволяет выполнять многозадачные операции без снижения скорости работы, а также имеет SSD объемом 512 Гб для хранения ваших файлов и быстрой загрузки системы. Хотя ноутбук поставляется без установленной операционной системы, это дает пользователю свободу выбора и возможность установить ту ОС, которая будет наиболее подходить его нуждам. Вес ноутбука составляет всего 1,7 кг, что делает его удобным для переноски и ежедневного использования. Корпус выполнен из пластика, что уменьшает общий вес устройства, сохраняя при этом современный и стильный дизайн. Для подключения внешних устройств предусмотрен порт USB 2.0, а также поддержка Bluetooth версии 5.2, обеспечивающая быструю и стабильную беспроводную связь. Кроме того, ноутбук оснащен подсветкой клавиатуры, позволяющей комфортно работать в условиях слабого освещения. Этот ноутбук от Asus станет надежным помощником для пользователей, нуждающихся в производительности, портативности и гибкости настройки системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6" IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - по цене 70180 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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