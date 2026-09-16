Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6" IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6" IPS FHD silver (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)
Ноутбук Asus — это современное и мощное устройство, которое идеально подойдет для работы, учебы и развлечений. Он предлагает впечатляющую производительность благодаря 10-ядерному процессору от Intel, что позволяет справляться даже с ресурсоемкими задачами. Диагональ экрана составляет 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и работы с графическими программами. Устройство оснащено 16 Гб оперативной памяти, что позволяет выполнять многозадачные операции без снижения скорости работы, а также имеет SSD объемом 512 Гб для хранения ваших файлов и быстрой загрузки системы. Хотя ноутбук поставляется без установленной операционной системы, это дает пользователю свободу выбора и возможность установить ту ОС, которая будет наиболее подходить его нуждам. Вес ноутбука составляет всего 1,7 кг, что делает его удобным для переноски и ежедневного использования. Корпус выполнен из пластика, что уменьшает общий вес устройства, сохраняя при этом современный и стильный дизайн. Для подключения внешних устройств предусмотрен порт USB 2.0, а также поддержка Bluetooth версии 5.2, обеспечивающая быструю и стабильную беспроводную связь. Кроме того, ноутбук оснащен подсветкой клавиатуры, позволяющей комфортно работать в условиях слабого освещения. Этот ноутбук от Asus станет надежным помощником для пользователей, нуждающихся в производительности, портативности и гибкости настройки системы.
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