Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)
Ноутбук Asus — это мощное и многофункциональное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 17,3 дюйма и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, а матрица типа IPS гарантирует широкий угол обзора и точность передачи цветов. Оснащенный современным процессором от компании Intel с десятью ядрами, этот ноутбук демонстрирует высокую производительность и позволяет без проблем справляться с многозадачностью. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу системы даже при высоких нагрузках. Встроенный SSD объемом 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения необходимых файлов и ускоряет загрузку приложений. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу в условиях низкой освещенности, а встроенный Bluetooth версии 5.2 облегчает подключение беспроводных устройств. Весит устройство 2,1 кг, что делает его достаточно мобильным для удобного переноса. Этот ноутбук Asus — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, функциональности и комфорта в использовании. Независимо от того, устанавливаете ли вы на нем сложные программы или просто наслаждаетесь просмотром видео в высоком разрешении, он справится с любой задачей на отлично.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)