Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18"(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18"(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580)
Этот ноутбук Asus создан для требовательных задач и интенсивной работы. Размер экрана 18 дюймов с высоким разрешением 2560x1600 погружает в детали и делает просмотр мультимедиа или работу над проектами максимально комфортной. IPS-матрица обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, что особенно оценят дизайнеры и геймеры. Процессор Intel в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти и дискретной видеокартой с 8 ГБ видеопамяти справляется даже с ресурсоёмкими задачами — от современных игр до профессионального софта. SSD на внушительные 2048 Гб гарантирует быстрый запуск систем и огромный запас места для хранения данных. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в тёмное время суток, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения. Современная версия Bluetooth 5.4 делает беспроводное взаимодействие стабильным и быстрым. Несмотря на габариты и вес 3,2 кг, этот ноутбук — настоящий центр мощности для тех, кто ищет производительность без компромиссов. Модель идёт без операционной системы, что позволяет выбрать и установить подходящий вариант под свои задачи.
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Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18"(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580)