Top.Mail.Ru
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18"(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18"(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 1
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 2
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 3
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 4
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 5
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 6
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 7
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 8
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 9
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 10
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 11
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 12
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 13
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 1
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 2
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 3
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 4
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 5
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 6
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 7
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 8
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 9
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 10
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 11
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 12
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 13
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18&quot;(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
211 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729655
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х11
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18"(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580)

Этот ноутбук Asus создан для требовательных задач и интенсивной работы. Размер экрана 18 дюймов с высоким разрешением 2560x1600 погружает в детали и делает просмотр мультимедиа или работу над проектами максимально комфортной. IPS-матрица обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, что особенно оценят дизайнеры и геймеры. Процессор Intel в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти и дискретной видеокартой с 8 ГБ видеопамяти справляется даже с ресурсоёмкими задачами — от современных игр до профессионального софта. SSD на внушительные 2048 Гб гарантирует быстрый запуск систем и огромный запас места для хранения данных. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в тёмное время суток, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения. Современная версия Bluetooth 5.4 делает беспроводное взаимодействие стабильным и быстрым. Несмотря на габариты и вес 3,2 кг, этот ноутбук — настоящий центр мощности для тех, кто ищет производительность без компромиссов. Модель идёт без операционной системы, что позволяет выбрать и установить подходящий вариант под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18"(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus создан для требовательных задач и интенсивной работы. Размер экрана 18 дюймов с высоким разрешением 2560x1600 погружает в детали и делает просмотр мультимедиа или работу над проектами максимально комфортной. IPS-матрица обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, что особенно оценят дизайнеры и геймеры. Процессор Intel в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти и дискретной видеокартой с 8 ГБ видеопамяти справляется даже с ресурсоёмкими задачами — от современных игр до профессионального софта. SSD на внушительные 2048 Гб гарантирует быстрый запуск систем и огромный запас места для хранения данных. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в тёмное время суток, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения. Современная версия Bluetooth 5.4 делает беспроводное взаимодействие стабильным и быстрым. Несмотря на габариты и вес 3,2 кг, этот ноутбук — настоящий центр мощности для тех, кто ищет производительность без компромиссов. Модель идёт без операционной системы, что позволяет выбрать и установить подходящий вариант под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9097 18"(2560x1600 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core Ultra 7 255HX(2.4Ghz)/32768Mb/2TbPCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/noOS/Eclipse Gray (90NR0LK1-M00580) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...