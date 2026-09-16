Телевизор TCL 65P7K 65" 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор TCL 65P7K 65" 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный
Черный телевизор TCL 65P7K функционирует под управлением простой в использовании операционной системы Google TV. 65-дюймовый QLED-экран с технологией HVA и разрешением 4K UltraHD обеспечивает 93-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и демонстрирует повышенную точность цветопередачи. Каждый кадр поразит вас насыщенными, но при этом естественными оттенками. Технология TCL 120 Гц Dual Line Gate с функцией автоматической настройки контента обеспечивает повышенную частоту обновления. Поддержка Dolby Vision и HDR10+ раскрывает все нюансы изображения. Процессор AiPQ самостоятельно оптимизирует контрастность, цветовую гамму и резкость и гарантирует качественную картинку. Технологии Game Master, HDMI 2.1 и MEMC дают низкую задержку и плавность в динамичных сценах. Переменная частота обновления VRR 120 Гц используется для синхронизации с показателем FPS в играх. Благодаря ультратонкому корпусу и почти безрамочному дизайну телевизор TCL 65P7K гармонично вписывается в любой интерьер. Голосовое управление позволяет быстро находить интересный контент с помощью простых команд. Для приема цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения используются тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2. Встроенная 20-ваттная акустическая система с поддержкой технологий DTS:X и Dolby Atmos обеспечивает объемное звучание.
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