Top.Mail.Ru
Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&amp;Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка - фото 1
Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&amp;Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка - фото 2
Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&amp;Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка - фото 3
Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&amp;Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка - фото 4
Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&amp;Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
Alone
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&amp;Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка - фото 1
  • Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&amp;Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка - фото 2
  • Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&amp;Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка - фото 3
  • Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&amp;Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка - фото 4
  • Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&amp;Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729636
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[8719262019553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
Alone
Жанр
Диско
Трек-лист
You Are Not Alone, Sexy Sexy Lover, I Can't Give You More, Just Close Your Eyes, Don't Let Me Go, I'm So Much In Love, Rouge Et Noir, All I Have, Can't Get Enough, Love Is Like A Rainbow, How You Mend A Broken Heart, It Hurts So Good, I'll Never Give You Up, Don't Let Me Down, Taxi Girl, For Always And Ever, Space Mix (The Ultimate Nonstop Mix)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка

"Alone - The 8th Album" - восьмой студийный альбом группы Modern Talking, выпущенный в 1999 году. В записи альбома принял участие реппер Эрик Синглтон. Впервые на виниле. Переиздание 2022 года от Music On Vinyl. Лимитированное номерное издание на двух 180-гр винилах: первый цвета голубого мрамора, второй - красного мрамора. В конверте содержится цветная вкладка. Modern Talking - немецкий дуэт, исполнявший танцевальную музыку в стиле евродиско. В течение многих лет самая коммерчески успешная немецкая поп-группа. "Modern Talking" была образована в конце 1984 года вокалистом Томасом Андерсом и музыкантом Дитером Боленом. За свою карьеру Modern Talking записали 12 студийных альбомов. Альбом "Back for Good" (1998 года) получил премию "World Music Awards" в номинации "World's Best Selling German Artist" (самая продаваемая группа Германии), а альбом "Alone", "Year Of The Dragon" и "America" были номинированы на "ECHO Awards" в категории "Best National Rock/Pop Group".

Отзывы о товаре Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[8719262019553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
Alone
Жанр
Диско
Трек-лист
You Are Not Alone, Sexy Sexy Lover, I Can't Give You More, Just Close Your Eyes, Don't Let Me Go, I'm So Much In Love, Rouge Et Noir, All I Have, Can't Get Enough, Love Is Like A Rainbow, How You Mend A Broken Heart, It Hurts So Good, I'll Never Give You Up, Don't Let Me Down, Taxi Girl, For Always And Ever, Space Mix (The Ultimate Nonstop Mix)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Alone - The 8th Album" - восьмой студийный альбом группы Modern Talking, выпущенный в 1999 году. В записи альбома принял участие реппер Эрик Синглтон. Впервые на виниле. Переиздание 2022 года от Music On Vinyl. Лимитированное номерное издание на двух 180-гр винилах: первый цвета голубого мрамора, второй - красного мрамора. В конверте содержится цветная вкладка. Modern Talking - немецкий дуэт, исполнявший танцевальную музыку в стиле евродиско. В течение многих лет самая коммерчески успешная немецкая поп-группа. "Modern Talking" была образована в конце 1984 года вокалистом Томасом Андерсом и музыкантом Дитером Боленом. За свою карьеру Modern Talking записали 12 студийных альбомов. Альбом "Back for Good" (1998 года) получил премию "World Music Awards" в номинации "World's Best Selling German Artist" (самая продаваемая группа Германии), а альбом "Alone", "Year Of The Dragon" и "America" были номинированы на "ECHO Awards" в категории "Best National Rock/Pop Group".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...