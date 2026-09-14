Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка
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Описание товара Modern Talking - Alone (2Lp, Lim.Ed,Numb.Blue&Red.,Music On Vinyl) (8719262019553) виниловая пластинка
"Alone - The 8th Album" - восьмой студийный альбом группы Modern Talking, выпущенный в 1999 году. В записи альбома принял участие реппер Эрик Синглтон. Впервые на виниле. Переиздание 2022 года от Music On Vinyl. Лимитированное номерное издание на двух 180-гр винилах: первый цвета голубого мрамора, второй - красного мрамора. В конверте содержится цветная вкладка. Modern Talking - немецкий дуэт, исполнявший танцевальную музыку в стиле евродиско. В течение многих лет самая коммерчески успешная немецкая поп-группа. "Modern Talking" была образована в конце 1984 года вокалистом Томасом Андерсом и музыкантом Дитером Боленом. За свою карьеру Modern Talking записали 12 студийных альбомов. Альбом "Back for Good" (1998 года) получил премию "World Music Awards" в номинации "World's Best Selling German Artist" (самая продаваемая группа Германии), а альбом "Alone", "Year Of The Dragon" и "America" были номинированы на "ECHO Awards" в категории "Best National Rock/Pop Group".
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