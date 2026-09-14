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I.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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I.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинка

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I.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинка - фото 1
I.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
I.F.K
Альбом (сингл)
Жизнь Радикала
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • I.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинка - фото 1
  • I.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729600
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Характеристики

Бренд
Клюква Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Клюква Рекордс
Barcode
[Клю092B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
I.F.K
Альбом (сингл)
Жизнь Радикала
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Смерть Радикала, 2-1, Дорога К Рабству, Радиоформат, Записка Президенту, Тем, Кто Лучше, За-Жи-Гон, Водобоязнь, Жизнь Взаймы, Спокойной Ночи (Война Полов), Есаульское Диско, La Vita Fragile, Нам Важно Всё, Капустник В Аду
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара I.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Смерть Радикала, 2-1, Дорога К Рабству, Радиоформат, Записка Президенту, Тем, Кто Лучше, За-Жи-Гон, Водобоязнь, Жизнь Взаймы, Спокойной Ночи (Война Полов), Есаульское Диско, La Vita Fragile, Нам Важно Всё, Капустник В Аду

Отзывы о товаре I.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Клюква Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Клюква Рекордс
Barcode
[Клю092B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
I.F.K
Альбом (сингл)
Жизнь Радикала
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Смерть Радикала, 2-1, Дорога К Рабству, Радиоформат, Записка Президенту, Тем, Кто Лучше, За-Жи-Гон, Водобоязнь, Жизнь Взаймы, Спокойной Ночи (Война Полов), Есаульское Диско, La Vita Fragile, Нам Важно Всё, Капустник В Аду
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Смерть Радикала, 2-1, Дорога К Рабству, Радиоформат, Записка Президенту, Тем, Кто Лучше, За-Жи-Гон, Водобоязнь, Жизнь Взаймы, Спокойной Ночи (Война Полов), Есаульское Диско, La Vita Fragile, Нам Важно Всё, Капустник В Аду
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Отзывы


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