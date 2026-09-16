Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Сто Лет Одиночества (2Lp) (4620004363640) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие)
Альбом (сингл)
Сто Лет Одиночества
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
В наличии
Код товара: 729598
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5 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Выргород
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Выргород
Barcode
[4620004363640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие)
Альбом (сингл)
Сто Лет Одиночества
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Свобода, Евангелие, Глина Научит, Дрызг И Брызг, Вечная Весна, Привыкать, Зерно На Мельницу, Пуля Виноватого Найдёт, Зря Вы Это Всё, Офелия, Передозировка, Простор Открыт, Будьте Здоровы (Живите Богато), Как-то Утром На Рассвете, Туман, В Начале Было Слово, Семь Шагов За Горизонт, Семь Шагов За Горизонт (Часть 2), Следы На Снегу, Поживём - Увидим, Сто Лет Одиночества, Об Отшествии Преподобнаго В Пустыню От Славы Человеческия
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Сто Лет Одиночества (2Lp) (4620004363640) виниловая пластинка
Советская и российская рок-группа, основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым, наиболее заметная представительница сибирского панк-рока. Музыка коллектива на начальном этапе представляла собой панк-рок с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на всём протяжении творческой деятельности группы, а в 1990-х годах её стилистика сместилась в сторону психоделического рока. «Гражданская оборона» являлась одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году после смерти Егора Летова.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Выргород
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Выргород
Barcode
[4620004363640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие)
Альбом (сингл)
Сто Лет Одиночества
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Свобода, Евангелие, Глина Научит, Дрызг И Брызг, Вечная Весна, Привыкать, Зерно На Мельницу, Пуля Виноватого Найдёт, Зря Вы Это Всё, Офелия, Передозировка, Простор Открыт, Будьте Здоровы (Живите Богато), Как-то Утром На Рассвете, Туман, В Начале Было Слово, Семь Шагов За Горизонт, Семь Шагов За Горизонт (Часть 2), Следы На Снегу, Поживём - Увидим, Сто Лет Одиночества, Об Отшествии Преподобнаго В Пустыню От Славы Человеческия
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Советская и российская рок-группа, основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым, наиболее заметная представительница сибирского панк-рока. Музыка коллектива на начальном этапе представляла собой панк-рок с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на всём протяжении творческой деятельности группы, а в 1990-х годах её стилистика сместилась в сторону психоделического рока. «Гражданская оборона» являлась одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году после смерти Егора Летова.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Гр.Об.(Егор И Оп*****Вшие) - Сто Лет Одиночества (2Lp) (4620004363640) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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