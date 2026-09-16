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Tonu Naissoo & Peter Ivshin - Hammond & Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tonu Naissoo & Peter Ivshin - Hammond & Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка

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Tonu Naissoo &amp; Peter Ivshin - Hammond &amp; Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка - фото 1
Tonu Naissoo &amp; Peter Ivshin - Hammond &amp; Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка - фото 2
Tonu Naissoo &amp; Peter Ivshin - Hammond &amp; Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка - фото 3
Tonu Naissoo &amp; Peter Ivshin - Hammond &amp; Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка - фото 4
Tonu Naissoo &amp; Peter Ivshin - Hammond &amp; Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tonu Naissoo & Peter Ivshin
Альбом (сингл)
Hammond & Drums Vol.1
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tonu Naissoo &amp; Peter Ivshin - Hammond &amp; Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка - фото 1
  • Tonu Naissoo &amp; Peter Ivshin - Hammond &amp; Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка - фото 2
  • Tonu Naissoo &amp; Peter Ivshin - Hammond &amp; Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка - фото 3
  • Tonu Naissoo &amp; Peter Ivshin - Hammond &amp; Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка - фото 4
  • Tonu Naissoo &amp; Peter Ivshin - Hammond &amp; Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729589
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Загружаем...
Добавить в корзину
Tonu Naissoo & Peter Ivshin - Hammond & Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ArtBeat Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ArtBeat Music
Barcode
[4745010139024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tonu Naissoo & Peter Ivshin
Альбом (сингл)
Hammond & Drums Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fight Of The Knights (In Memory Of Keith Emerson), Life Is Beautiful, Spinning Around, Get Your Own Feeling, The Joy Of The Game, Midnight Breeze
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tonu Naissoo & Peter Ivshin - Hammond & Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка

"Hammond & Drums. Volume 1" - первая часть двулогии композитора и джазового пианиста Тыну Наиссоо, выпущенный в честь 70-летнего юбилея музыканта на виниле. Он представляет собой подборку песен в исполнении Наиссоо на органе Хаммонда с перкуссионным шоу вместе великим музыкантом Петром Ившиным из Москвы. Состоит из двух дисков, обозначенных "Vol. 1" и "Vol. 2". Лимитированное издание на 180-гр тяжёлом черном виниле. Тыну Найсоо - эстонский композитор и джазовый пианист. Найсоо начал заниматься классическим фортепиано в возрасте шести лет в Таллиннской музыкальной школе, которую окончил в 1970 году со степенью в области теории музыки. Затем он учился в Таллиннской государственной консерватории которую окончил по классу композиции у Эйно Тамберга в 1982 году, и в Музыкальном колледже Беркли в США. Первое серьезное выступление перед публикой состоялось в 16 лет на международном джазовом фестивале "Tallinn 1967". В 1971 году играл в квартете Вадима Виадро и дуэте Ганелин-Тарасов. С 1972 по 1976 год играл на клавишных в эстрадном ансамбле Laine. Тыну Найсоо писал в основном музыку для кино и театра, а также многочисленные произведения для джазовых ансамблей и оркестров, хоровые песни и камерную музыку. Выступает как сольно, так и с трио под своим именем. Сотрудничал со следующими музыкантами и группами: Гебхард Ульман, Рио Кавасак Мишель Марре, Ив Тайхер, Йенс Винтер, Боб Мозес, Деннис Роуленд, Тед Керсон, Владимир Тарасов, Ульф Крокфорс, Брайан Мелвин, UMO Big Band, Адам Макович, Джон Тейлор и New York Voices.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Tonu Naissoo & Peter Ivshin - Hammond & Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ArtBeat Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ArtBeat Music
Barcode
[4745010139024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tonu Naissoo & Peter Ivshin
Альбом (сингл)
Hammond & Drums Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fight Of The Knights (In Memory Of Keith Emerson), Life Is Beautiful, Spinning Around, Get Your Own Feeling, The Joy Of The Game, Midnight Breeze
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Япония
Описание
"Hammond & Drums. Volume 1" - первая часть двулогии композитора и джазового пианиста Тыну Наиссоо, выпущенный в честь 70-летнего юбилея музыканта на виниле. Он представляет собой подборку песен в исполнении Наиссоо на органе Хаммонда с перкуссионным шоу вместе великим музыкантом Петром Ившиным из Москвы. Состоит из двух дисков, обозначенных "Vol. 1" и "Vol. 2". Лимитированное издание на 180-гр тяжёлом черном виниле. Тыну Найсоо - эстонский композитор и джазовый пианист. Найсоо начал заниматься классическим фортепиано в возрасте шести лет в Таллиннской музыкальной школе, которую окончил в 1970 году со степенью в области теории музыки. Затем он учился в Таллиннской государственной консерватории которую окончил по классу композиции у Эйно Тамберга в 1982 году, и в Музыкальном колледже Беркли в США. Первое серьезное выступление перед публикой состоялось в 16 лет на международном джазовом фестивале "Tallinn 1967". В 1971 году играл в квартете Вадима Виадро и дуэте Ганелин-Тарасов. С 1972 по 1976 год играл на клавишных в эстрадном ансамбле Laine. Тыну Найсоо писал в основном музыку для кино и театра, а также многочисленные произведения для джазовых ансамблей и оркестров, хоровые песни и камерную музыку. Выступает как сольно, так и с трио под своим именем. Сотрудничал со следующими музыкантами и группами: Гебхард Ульман, Рио Кавасак Мишель Марре, Ив Тайхер, Йенс Винтер, Боб Мозес, Деннис Роуленд, Тед Керсон, Владимир Тарасов, Ульф Крокфорс, Брайан Мелвин, UMO Big Band, Адам Макович, Джон Тейлор и New York Voices.


Теги товара: Limited Edition
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Tonu Naissoo & Peter Ivshin - Hammond & Drums Vol.1 (Ltd 300 Copies,Numbered) (4745010139024) виниловая пластинка - стоимость товара 3450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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