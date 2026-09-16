Tonu Naissoo - Hymn To The Sun (Ltd 500 Copies,Numbered) (4745010139017) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tonu Naissoo - Hymn To The Sun (Ltd 500 Copies,Numbered) (4745010139017) виниловая пластинка
"Hymn to the Sun'" - альбом композитора и джазового пианиста Тыну Наиссоо, выпущенный в честь 70-летнего юбилея музыканта на виниле. Он содержит композиции в сольном испольнении маэстро на фортепиано и электронном пианино. Лимитированное издание на 180-гр тяжёлом черном виниле. Тыну Найсоо - эстонский композитор и джазовый пианист. Найсоо начал заниматься классическим фортепиано в возрасте шести лет в Таллиннской музыкальной школе, которую окончил в 1970 году со степенью в области теории музыки. Затем он учился в Таллиннской государственной консерватории которую окончил по классу композиции у Эйно Тамберга в 1982 году, и в Музыкальном колледже Беркли в США. Первое серьезное выступление перед публикой состоялось в 16 лет на международном джазовом фестивале "Tallinn 1967". В 1971 году играл в квартете Вадима Виадро и дуэте Ганелин-Тарасов. С 1972 по 1976 год играл на клавишных в эстрадном ансамбле Laine. Тыну Найсоо писал в основном музыку для кино и театра, а также многочисленные произведения для джазовых ансамблей и оркестров, хоровые песни и камерную музыку. Выступает как сольно, так и с трио под своим именем. Сотрудничал со следующими музыкантами и группами: Гебхард Ульман, Рио Кавасак Мишель Марре, Ив Тайхер, Йенс Винтер, Боб Мозес, Деннис Роуленд, Тед Керсон, Владимир Тарасов, Ульф Крокфорс, Брайан Мелвин, UMO Big Band, Адам Макович, Джон Тейлор и New York Voices.
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