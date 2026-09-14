Ансамбль Дрессированных Клонов - Музыка Идентичная Натуральной (Lp, Limited,Numbered) (4630356101036) виниловая пластинка
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Описание товара Ансамбль Дрессированных Клонов - Музыка Идентичная Натуральной (Lp, Limited,Numbered) (4630356101036) виниловая пластинка
Музыкальный калейдоскоп в офлайне!. Ансамбль дрессированных клонов — проект пермского музыканта Ивана Степанова, в стиле фанк, соул, электроника, выстроенный в мягкой советской эстетике. Вообще, музыка Ивана охватывает широкий спектр направлений: от ретровейва до акустических баллад. Творчество объединено тонким юмором, легкой ностальгией и добрым настроением. На пластинку вошли такие треки, как: ностальгичный «Абрау-дюрсо 1979», мечтательная «Прогулка по радуге», фантастическая «Любовь нейросеть», назидательная «Береги полупроводники», философская «Радуйтесь», эпическая «Квадраты» в двух версиях (+ лайв), невесомая «Ракеты», а также вышедший в 2025 году романтический сингл «Блогер и криптокоуч». Тираж ультра лимитированный — всего 100 экземпляров на черном виниле. В каждой пластинке вас ждет прекрасная вкладка с фотографиями и текстами песен!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
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