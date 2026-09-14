R.A.Svet - Радость/Грусть (Lim.Ed.,Numbered,Blue Vinyl) (4630356101081) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
R.A.Svet
Альбом (сингл)
Радость/Грусть
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729582
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Характеристики
Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[4630356101081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
R.A.Svet
Альбом (сингл)
Радость/Грусть
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
ОКЕАН, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ, ЭТО НЕБО, ПРОСЫПАЙСЯ ЛЮБИМАЯ, МЕНЯ СПАСЕТ РАССВЕТ, НЕОБЪЯСНИМОЕ ЧУВСТВО, JAYA RAMA, ШТОРМ, БЕЖАЛ, ТВОИ СЛЁЗЫ, ДОЖДЬ, TWNV, СКУЧАЮ, LUNA UPALA, ОТПУСТИ МОЕ СЕРДЦЕ
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара R.A.Svet - Радость/Грусть (Lim.Ed.,Numbered,Blue Vinyl) (4630356101081) виниловая пластинка
В своих треках R.A.SVET исследует окружающий мир через призму собственного видения, и делает это именно так, как подобает юному поэту с горящим сердцем: искренне, чувственно и свободолюбиво. Это очень личный и честный сборник лучших песен Рамазана Ахмедова, где композиции разделены на две знакомые каждому стороны: солнечную «Радость» и философскую «Грусть». ???? Рамазан — невероятно открытый и талантливый человек, который подготовил для вас послание и оно будет ждать слушателей внутри каждой пластинки. Этот релиз станет одним из самых ярких в нашей дискографии и отличным украшением любой коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[4630356101081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
R.A.Svet
Альбом (сингл)
Радость/Грусть
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
ОКЕАН, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ, ЭТО НЕБО, ПРОСЫПАЙСЯ ЛЮБИМАЯ, МЕНЯ СПАСЕТ РАССВЕТ, НЕОБЪЯСНИМОЕ ЧУВСТВО, JAYA RAMA, ШТОРМ, БЕЖАЛ, ТВОИ СЛЁЗЫ, ДОЖДЬ, TWNV, СКУЧАЮ, LUNA UPALA, ОТПУСТИ МОЕ СЕРДЦЕ
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
В своих треках R.A.SVET исследует окружающий мир через призму собственного видения, и делает это именно так, как подобает юному поэту с горящим сердцем: искренне, чувственно и свободолюбиво. Это очень личный и честный сборник лучших песен Рамазана Ахмедова, где композиции разделены на две знакомые каждому стороны: солнечную «Радость» и философскую «Грусть». ???? Рамазан — невероятно открытый и талантливый человек, который подготовил для вас послание и оно будет ждать слушателей внутри каждой пластинки. Этот релиз станет одним из самых ярких в нашей дискографии и отличным украшением любой коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
R.A.Svet - Радость/Грусть (Lim.Ed.,Numbered,Blue Vinyl) (4630356101081) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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