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Стас Михайлов - Лучшие Песни (Crysta Aquamarine Vinyl) (4680068806248) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Стас Михайлов - Лучшие Песни (Crysta Aquamarine Vinyl) (4680068806248) виниловая пластинка

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Стас Михайлов - Лучшие Песни (Crysta Aquamarine Vinyl) (4680068806248) виниловая пластинка - фото 1
Стас Михайлов - Лучшие Песни (Crysta Aquamarine Vinyl) (4680068806248) виниловая пластинка - фото 2
Стас Михайлов - Лучшие Песни (Crysta Aquamarine Vinyl) (4680068806248) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Стас Михайлов
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Стас Михайлов - Лучшие Песни (Crysta Aquamarine Vinyl) (4680068806248) виниловая пластинка - фото 1
  • Стас Михайлов - Лучшие Песни (Crysta Aquamarine Vinyl) (4680068806248) виниловая пластинка - фото 2
  • Стас Михайлов - Лучшие Песни (Crysta Aquamarine Vinyl) (4680068806248) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729571
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стас Михайлов - Лучшие Песни (Crysta Aquamarine Vinyl) (4680068806248) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806248]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Стас Михайлов
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Без тебя, Всё для тебя, Нежданная любовь, Отпусти, Золотое сердце, Ты - всё, Доченька, Я буду очень тебя беречь, Королева вдохновения, Лучшая на свете, Страдая, падая, взлетая, Ну вот и всё
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Стас Михайлов - Лучшие Песни (Crysta Aquamarine Vinyl) (4680068806248) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Без тебя, Всё для тебя, Нежданная любовь, Отпусти, Золотое сердце, Ты - всё, Доченька, Я буду очень тебя беречь, Королева вдохновения, Лучшая на свете, Страдая, падая, взлетая, Ну вот и всё

Отзывы о товаре Стас Михайлов - Лучшие Песни (Crysta Aquamarine Vinyl) (4680068806248) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806248]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Стас Михайлов
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Без тебя, Всё для тебя, Нежданная любовь, Отпусти, Золотое сердце, Ты - всё, Доченька, Я буду очень тебя беречь, Королева вдохновения, Лучшая на свете, Страдая, падая, взлетая, Ну вот и всё
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Без тебя, Всё для тебя, Нежданная любовь, Отпусти, Золотое сердце, Ты - всё, Доченька, Я буду очень тебя беречь, Королева вдохновения, Лучшая на свете, Страдая, падая, взлетая, Ну вот и всё
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стас Михайлов - Лучшие Песни (Crysta Aquamarine Vinyl) (4680068806248) виниловая пластинка - стоимость товара 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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