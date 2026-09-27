Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (Lim.Ed.,No. 700,777) (4680068804770L) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Бременские Музыканты
Альбом (сингл)
Песни И Музыка Из Мультфильмов
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 850 руб.
В наличии
Код товара: 729568
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804770L]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Бременские Музыканты
Альбом (сингл)
Песни И Музыка Из Мультфильмов
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Вступление, Галоп По Городу, Песня Друзей И Приезд В Город, Марш-Парад, Выступление, Пирамида. Трубадур И Принцесса, Изгнание Из Города, Музыканты Уезжают, Дуэт принцессы И Трубадура, Ночь, Песня И Танец Атаманши И Разбойников, Музыканты Пугают Разбойников, Песня Охраны, Песня Музыкантов - “Разбойников” И Разгон Стражи, Притворная Песня Трубадура, Драка В Избушке, Туш, Принцесса И Трубадур, Менуэт Во Дворце, Новый Танец Во Дворце, Ночь И Рассвет, Песня Друзей И Появление Трубадура С Принцессой,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (Lim.Ed.,No. 700,777) (4680068804770L) виниловая пластинка
Геннадий Гладков — известный советский и российский композитор, автор музыки к множеству популярных фильмов и мультфильмов. • Альбом включает как известные песни из мультфильма, так и дополнительные музыкальные композиции. • Идеальное состояние конверта и пластинки (New). • Подходит как для коллекционеров, так и для любителей классической анимационной музыки. Это уникальное переиздание легендарного саундтрека, включающее все известные композиции из мультфильма, а также дополнительный трек «Абракадабра», который ранее не был включен в официальные версии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804770L]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Бременские Музыканты
Альбом (сингл)
Песни И Музыка Из Мультфильмов
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Вступление, Галоп По Городу, Песня Друзей И Приезд В Город, Марш-Парад, Выступление, Пирамида. Трубадур И Принцесса, Изгнание Из Города, Музыканты Уезжают, Дуэт принцессы И Трубадура, Ночь, Песня И Танец Атаманши И Разбойников, Музыканты Пугают Разбойников, Песня Охраны, Песня Музыкантов - “Разбойников” И Разгон Стражи, Притворная Песня Трубадура, Драка В Избушке, Туш, Принцесса И Трубадур, Менуэт Во Дворце, Новый Танец Во Дворце, Ночь И Рассвет, Песня Друзей И Появление Трубадура С Принцессой,
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Геннадий Гладков — известный советский и российский композитор, автор музыки к множеству популярных фильмов и мультфильмов. • Альбом включает как известные песни из мультфильма, так и дополнительные музыкальные композиции. • Идеальное состояние конверта и пластинки (New). • Подходит как для коллекционеров, так и для любителей классической анимационной музыки. Это уникальное переиздание легендарного саундтрека, включающее все известные композиции из мультфильма, а также дополнительный трек «Абракадабра», который ранее не был включен в официальные версии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (Lim.Ed.,No. 700,777) (4680068804770L) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (Lim.Ed.,No. 700,777) (4680068804770L) виниловая пластинка