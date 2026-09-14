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Beach Boys - Surfin' Safari (Lp, Transparent Blue Marbled Vinyl) (8719039007349) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beach Boys - Surfin' Safari (Lp, Transparent Blue Marbled Vinyl) (8719039007349) виниловая пластинка

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Beach Boys - Surfin&#039; Safari (Lp, Transparent Blue Marbled Vinyl) (8719039007349) виниловая пластинка - фото 1
Beach Boys - Surfin&#039; Safari (Lp, Transparent Blue Marbled Vinyl) (8719039007349) виниловая пластинка - фото 2
Beach Boys - Surfin&#039; Safari (Lp, Transparent Blue Marbled Vinyl) (8719039007349) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Beach Boys
Альбом (сингл)
Surfin' Safari
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beach Boys - Surfin&#039; Safari (Lp, Transparent Blue Marbled Vinyl) (8719039007349) виниловая пластинка - фото 1
  • Beach Boys - Surfin&#039; Safari (Lp, Transparent Blue Marbled Vinyl) (8719039007349) виниловая пластинка - фото 2
  • Beach Boys - Surfin&#039; Safari (Lp, Transparent Blue Marbled Vinyl) (8719039007349) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729548
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Beach Boys
Альбом (сингл)
Surfin' Safari
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Surfin' Safari, County Fair, Ten Little Indians, Chug-A-Lug, Little Girls (You're My Little Miss America), 409, Surfin', Heads You Win - Tails I Lose, Summertime Blues, Cuckoo Clock, Moon Dawg, The Shift, Luau
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach Boys - Surfin' Safari (Lp, Transparent Blue Marbled Vinyl) (8719039007349) виниловая пластинка

«The Beach Boys» - американская рок-группа. Основателями коллектива были братья Уилсоны. На становление музыкального стиля группы повлияли вокальные группы 1950-х годах и конечно ранний рок-н-ролл. Свою первую популярность «The Beach Boys» обрели в Америки (середина 1960 г.), когда вышли такие хиты: «Fun, Fun, Fun», «I Get Around», «Help Me, Rhonda», «California Girls», которые рассказывали о калифорнийской молодёжи. В 2001 году «The Beach Boys» получили награду «Грэмми» за жизненные достижения. 2012 года вышел альбом «That’s Why God Made the Radio. В том же году коллектив отметил свое 50-летие концертам в рамках мирового турне.

Отзывы о товаре Beach Boys - Surfin' Safari (Lp, Transparent Blue Marbled Vinyl) (8719039007349) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Beach Boys
Альбом (сингл)
Surfin' Safari
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Surfin' Safari, County Fair, Ten Little Indians, Chug-A-Lug, Little Girls (You're My Little Miss America), 409, Surfin', Heads You Win - Tails I Lose, Summertime Blues, Cuckoo Clock, Moon Dawg, The Shift, Luau
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«The Beach Boys» - американская рок-группа. Основателями коллектива были братья Уилсоны. На становление музыкального стиля группы повлияли вокальные группы 1950-х годах и конечно ранний рок-н-ролл. Свою первую популярность «The Beach Boys» обрели в Америки (середина 1960 г.), когда вышли такие хиты: «Fun, Fun, Fun», «I Get Around», «Help Me, Rhonda», «California Girls», которые рассказывали о калифорнийской молодёжи. В 2001 году «The Beach Boys» получили награду «Грэмми» за жизненные достижения. 2012 года вышел альбом «That’s Why God Made the Radio. В том же году коллектив отметил свое 50-летие концертам в рамках мирового турне.
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Отзывы


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