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«The Beach Boys» - американская рок-группа. Основателями коллектива были братья Уилсоны. На становление музыкального стиля группы повлияли вокальные группы 1950-х годах и конечно ранний рок-н-ролл. Свою первую популярность «The Beach Boys» обрели в Америки (середина 1960 г.), когда вышли такие хиты: «Fun, Fun, Fun», «I Get Around», «Help Me, Rhonda», «California Girls», которые рассказывали о калифорнийской молодёжи. В 2001 году «The Beach Boys» получили награду «Грэмми» за жизненные достижения. 2012 года вышел альбом «That’s Why God Made the Radio. В том же году коллектив отметил свое 50-летие концертам в рамках мирового турне.

«The Beach Boys» - американская рок-группа. Основателями коллектива были братья Уилсоны. На становление музыкального стиля группы повлияли вокальные группы 1950-х годах и конечно ранний рок-н-ролл. Свою первую популярность «The Beach Boys» обрели в Америки (середина 1960 г.), когда вышли такие хиты: «Fun, Fun, Fun», «I Get Around», «Help Me, Rhonda», «California Girls», которые рассказывали о калифорнийской молодёжи. В 2001 году «The Beach Boys» получили награду «Грэмми» за жизненные достижения. 2012 года вышел альбом «That’s Why God Made the Radio. В том же году коллектив отметил свое 50-летие концертам в рамках мирового турне.

Beach Boys - Surfin' Safari (Lp, Transparent Blue Marbled Vinyl) (8719039007349) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.