Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: MGMT–Kids, The Roots, Cody ChesnuTT–The Seed 2.0, Chairlift–Bruises, White Lies (2)–Farewell To The Fairground, N*E*R*D–She Wants To Move, Kasabian–L.S.F., Queens Of The Stone Age–Make It Wit Chu, Manic Street Preachers, Nina Persson–Your Love Alone Is Not Enough, Just Jack–Starz In Their Eyes, Joss Stone–Super Duper Love, Maroon 5–This Love, India.Arie–Video, Empire Of The Sun–Walking On A Dream, Scissor Sisters–Take Your Mama, Mando Diao–Dance With Somebody, The Zutons–Valerie, Angie Stone–Wish I Didn't Miss You, Razorlight–America, The Chemical Brothers–Galvanize, Stereophonics–Dakota, Carolina Liar–Show Me What I'm Looking For, Mary J. Blige–Family Affair, Sam Sparro–Black & Gold, Jamie T–Sheila, Lady Gaga–Poker Face
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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