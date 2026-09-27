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Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка

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Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Zeroes Collected 2
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729544
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753963708]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Zeroes Collected 2
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
MGMT–Kids, The Roots, Cody ChesnuTT–The Seed 2.0, Chairlift–Bruises, White Lies (2)–Farewell To The Fairground, N*E*R*D–She Wants To Move, Kasabian–L.S.F., Queens Of The Stone Age–Make It Wit Chu, Manic Street Preachers, Nina Persson–Your Love Alone Is Not Enough, Just Jack–Starz In Their Eyes, Joss Stone–Super Duper Love, Maroon 5–This Love, India.Arie–Video, Empire Of The Sun–Walking On A Dream, Scissor Sisters–Take Your Mama, Mando Diao–Dance With Somebody, The Zutons–Valerie, Angie Stone–Wis
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: MGMT–Kids, The Roots, Cody ChesnuTT–The Seed 2.0, Chairlift–Bruises, White Lies (2)–Farewell To The Fairground, N*E*R*D–She Wants To Move, Kasabian–L.S.F., Queens Of The Stone Age–Make It Wit Chu, Manic Street Preachers, Nina Persson–Your Love Alone Is Not Enough, Just Jack–Starz In Their Eyes, Joss Stone–Super Duper Love, Maroon 5–This Love, India.Arie–Video, Empire Of The Sun–Walking On A Dream, Scissor Sisters–Take Your Mama, Mando Diao–Dance With Somebody, The Zutons–Valerie, Angie Stone–Wish I Didn't Miss You, Razorlight–America, The Chemical Brothers–Galvanize, Stereophonics–Dakota, Carolina Liar–Show Me What I'm Looking For, Mary J. Blige–Family Affair, Sam Sparro–Black & Gold, Jamie T–Sheila, Lady Gaga–Poker Face



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753963708]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Zeroes Collected 2
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
MGMT–Kids, The Roots, Cody ChesnuTT–The Seed 2.0, Chairlift–Bruises, White Lies (2)–Farewell To The Fairground, N*E*R*D–She Wants To Move, Kasabian–L.S.F., Queens Of The Stone Age–Make It Wit Chu, Manic Street Preachers, Nina Persson–Your Love Alone Is Not Enough, Just Jack–Starz In Their Eyes, Joss Stone–Super Duper Love, Maroon 5–This Love, India.Arie–Video, Empire Of The Sun–Walking On A Dream, Scissor Sisters–Take Your Mama, Mando Diao–Dance With Somebody, The Zutons–Valerie, Angie Stone–Wis
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: MGMT–Kids, The Roots, Cody ChesnuTT–The Seed 2.0, Chairlift–Bruises, White Lies (2)–Farewell To The Fairground, N*E*R*D–She Wants To Move, Kasabian–L.S.F., Queens Of The Stone Age–Make It Wit Chu, Manic Street Preachers, Nina Persson–Your Love Alone Is Not Enough, Just Jack–Starz In Their Eyes, Joss Stone–Super Duper Love, Maroon 5–This Love, India.Arie–Video, Empire Of The Sun–Walking On A Dream, Scissor Sisters–Take Your Mama, Mando Diao–Dance With Somebody, The Zutons–Valerie, Angie Stone–Wish I Didn't Miss You, Razorlight–America, The Chemical Brothers–Galvanize, Stereophonics–Dakota, Carolina Liar–Show Me What I'm Looking For, Mary J. Blige–Family Affair, Sam Sparro–Black & Gold, Jamie T–Sheila, Lady Gaga–Poker Face


Теги товара: Limited Edition
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Various Artists - Zeroes Collected 2 (2Lp, Lim.Ed.,Red,Music On Vinyl) (0600753963708) виниловая пластинка - стоимость товара 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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