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Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка

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Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка - фото 1
Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Klever
Альбом (сингл)
In The Name Of Peace And Progress
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка - фото 1
  • Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729540
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AVANT Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AVANT Recordings
Barcode
[4607177510699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Klever
Альбом (сингл)
In The Name Of Peace And Progress
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Trip#1, Trip#2, Trip#3, Trip#4, Trip#5
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка

Наконец-то на виниле альбом питерской группы Klever. "Вторая волна" русского инди, поднятая в том числе движением Avant, вынесла на публику очаровательный инструментальный рок-проект. Главная фишка группы Klever - духовые инструменты, используемые в качестве солирующего голоса. Все "путешествия" (все композиции альбома называются "Путешествие" с номерами от 1 до 5) сопровождаются разнообразными духовыми инструментами, в числе которых кларнет, жалейка, блок-флейта, окарина, свирель, сопелка, мелодика-пьяно, губная гармоника. Всё это в чётком рок-обрамлении с изобретательной ритм-секцией. Уникальный проект, имеющий один-единственный альбом, вышедший в 2004 году и более не функционирующий в исходном составе.

Отзывы о товаре Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AVANT Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AVANT Recordings
Barcode
[4607177510699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Klever
Альбом (сингл)
In The Name Of Peace And Progress
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Trip#1, Trip#2, Trip#3, Trip#4, Trip#5
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Наконец-то на виниле альбом питерской группы Klever. "Вторая волна" русского инди, поднятая в том числе движением Avant, вынесла на публику очаровательный инструментальный рок-проект. Главная фишка группы Klever - духовые инструменты, используемые в качестве солирующего голоса. Все "путешествия" (все композиции альбома называются "Путешествие" с номерами от 1 до 5) сопровождаются разнообразными духовыми инструментами, в числе которых кларнет, жалейка, блок-флейта, окарина, свирель, сопелка, мелодика-пьяно, губная гармоника. Всё это в чётком рок-обрамлении с изобретательной ритм-секцией. Уникальный проект, имеющий один-единственный альбом, вышедший в 2004 году и более не функционирующий в исходном составе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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