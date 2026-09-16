Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Klever
Альбом (сингл)
In The Name Of Peace And Progress
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 729540
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2 810 руб.
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Характеристики
Бренд
AVANT Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AVANT Recordings
Barcode
[4607177510699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Klever
Альбом (сингл)
In The Name Of Peace And Progress
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Trip#1, Trip#2, Trip#3, Trip#4, Trip#5
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка
Наконец-то на виниле альбом питерской группы Klever. "Вторая волна" русского инди, поднятая в том числе движением Avant, вынесла на публику очаровательный инструментальный рок-проект. Главная фишка группы Klever - духовые инструменты, используемые в качестве солирующего голоса. Все "путешествия" (все композиции альбома называются "Путешествие" с номерами от 1 до 5) сопровождаются разнообразными духовыми инструментами, в числе которых кларнет, жалейка, блок-флейта, окарина, свирель, сопелка, мелодика-пьяно, губная гармоника. Всё это в чётком рок-обрамлении с изобретательной ритм-секцией. Уникальный проект, имеющий один-единственный альбом, вышедший в 2004 году и более не функционирующий в исходном составе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
AVANT Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AVANT Recordings
Barcode
[4607177510699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Klever
Альбом (сингл)
In The Name Of Peace And Progress
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Trip#1, Trip#2, Trip#3, Trip#4, Trip#5
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Наконец-то на виниле альбом питерской группы Klever. "Вторая волна" русского инди, поднятая в том числе движением Avant, вынесла на публику очаровательный инструментальный рок-проект. Главная фишка группы Klever - духовые инструменты, используемые в качестве солирующего голоса. Все "путешествия" (все композиции альбома называются "Путешествие" с номерами от 1 до 5) сопровождаются разнообразными духовыми инструментами, в числе которых кларнет, жалейка, блок-флейта, окарина, свирель, сопелка, мелодика-пьяно, губная гармоника. Всё это в чётком рок-обрамлении с изобретательной ритм-секцией. Уникальный проект, имеющий один-единственный альбом, вышедший в 2004 году и более не функционирующий в исходном составе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Klever - In The Name Of Peace And Progress (4607177510699) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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