Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409)
Ноутбук TECNO представляет собой мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Элегантный серебристый корпус придает ноутбуку стильный и современный вид, который гармонично вписывается в любую обстановку. Дисплей с диагональю 16 дюймов обеспечивает потрясающее качество изображения благодаря разрешению 1920x1200 пикселей и матрице IPS. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует превосходное отображение графики и плавность в движениях. В основе ноутбука лежит производительный процессор AMD Ryzen 7 с тактовой частотой 3,3 ГГц и 6 ядрами, что обеспечивает высокую скорость и многозадачность в работе. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ типа LPDDR5, что позволяет без проблем запускать одновременно несколько приложений и работать с требовательными программами. Для хранения данных установлен SSD накопитель объемом 1024 ГБ, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также обширное пространство для хранения файлов и документов. Управляется ноутбук операционной системой Windows 11 Home, предлагающей современные функции и удобный интерфейс для пользователя. Ноутбук TECNO — это надежный и производительный инструмент, который станет вашим незаменимым помощником на каждый день.
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Отзывы о товаре Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409)