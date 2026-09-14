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Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000540) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000540)

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Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000540) - фото 1
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Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000540) - фото 16
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Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000540) - фото 19
Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000540) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook K15SFA
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729534
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook K15SFA
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х7
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000540)

Представляем ваш идеальный выбор для работы и развлечений — ноутбук TECNO. Этот стильный и мощный ноутбук сочетается с эстетикой и высокими технологиями для создания умопомрачительного опыта использования. Оснащенный операционной системой Windows 11 Home, он предлагает современные функции и интерфейс, которые упрощают работу и обеспечивают максимальную производительность. Элегантный серебристый корпус дополняется шикарным 15,6-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающим четкость и яркость изображения при просмотре фильмов, работе с графикой или играх. Частота обновления экрана 60 Гц делает картинку плавной и естественной. Сердце этого устройства — мощный шестиядерный процессор AMD Ryzen 7 с тактовой частотой 3,3 ГГц. Его производительности достаточно для запуска требовательных приложений, многозадачности и даже современных игр. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR5, этот ноутбук позволяет выполнять сложные задачи без задержек и зависаний. Для хранения данных предусмотрен скоростной SSD-накопитель объемом 1024 Гб, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также безопасное хранение всех ваших файлов. Ноутбук TECNO — это идеальное решение для тех, кто ценит производительность, стиль и функциональность в одном устройстве. Идеально подходящий как для работы, так и для отдыха, он станет вашим надежным спутником в любом начинании.

Отзывы о товаре Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000540)




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook K15SFA
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ваш идеальный выбор для работы и развлечений — ноутбук TECNO. Этот стильный и мощный ноутбук сочетается с эстетикой и высокими технологиями для создания умопомрачительного опыта использования. Оснащенный операционной системой Windows 11 Home, он предлагает современные функции и интерфейс, которые упрощают работу и обеспечивают максимальную производительность. Элегантный серебристый корпус дополняется шикарным 15,6-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающим четкость и яркость изображения при просмотре фильмов, работе с графикой или играх. Частота обновления экрана 60 Гц делает картинку плавной и естественной. Сердце этого устройства — мощный шестиядерный процессор AMD Ryzen 7 с тактовой частотой 3,3 ГГц. Его производительности достаточно для запуска требовательных приложений, многозадачности и даже современных игр. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR5, этот ноутбук позволяет выполнять сложные задачи без задержек и зависаний. Для хранения данных предусмотрен скоростной SSD-накопитель объемом 1024 Гб, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также безопасное хранение всех ваших файлов. Ноутбук TECNO — это идеальное решение для тех, кто ценит производительность, стиль и функциональность в одном устройстве. Идеально подходящий как для работы, так и для отдыха, он станет вашим надежным спутником в любом начинании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук TECNO MegaBook K15SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Silver/1.7kg (71005000540) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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