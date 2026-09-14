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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804)

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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 1
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 2
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 3
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 4
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 5
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 6
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 7
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 8
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 9
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Katana
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 6
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 7
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 8
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 9
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729532
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х11
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804)

Ноутбук MSI — это мощное и универсальное устройство, которое идеально подходит для работы и развлечений. Он оснащен процессором Intel Core i7, который обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. С 32 ГБ оперативной памяти вы сможете легко работать с ресурсоемкими приложениями и одновременно запускать несколько программ. Дисплей с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей гарантирует четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и игр. Видеокарта с 8 ГБ видеопамяти позволяет ноутбуку справляться с графически насыщенными задачами, обеспечивая качественное изображение и высокую производительность в играх. С накопителем SSD объемом 1024 Гб у вас будет достаточно места для хранения всех ваших файлов, программ и игр. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и версии Bluetooth 5.3 вы получите быстрый и стабильный беспроводной доступ к сети и сможете подключать разнообразные устройства с минимальными задержками. Ноутбук весит всего 2,4 кг и имеет прочный пластиковый корпус, что обеспечивает его мобильность и удобство в использовании вне дома или офиса. Подсветка клавиатуры делает работу в темных условиях более комфортной, а гибкость использования устройства без установленной операционной системы позволяет выбирать наиболее подходящее ПО для ваших нужд. Этот ноутбук MSI создан для тех, кто ценит производительность, современные технологии и комфорт в использовании.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI — это мощное и универсальное устройство, которое идеально подходит для работы и развлечений. Он оснащен процессором Intel Core i7, который обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. С 32 ГБ оперативной памяти вы сможете легко работать с ресурсоемкими приложениями и одновременно запускать несколько программ. Дисплей с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей гарантирует четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и игр. Видеокарта с 8 ГБ видеопамяти позволяет ноутбуку справляться с графически насыщенными задачами, обеспечивая качественное изображение и высокую производительность в играх. С накопителем SSD объемом 1024 Гб у вас будет достаточно места для хранения всех ваших файлов, программ и игр. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и версии Bluetooth 5.3 вы получите быстрый и стабильный беспроводной доступ к сети и сможете подключать разнообразные устройства с минимальными задержками. Ноутбук весит всего 2,4 кг и имеет прочный пластиковый корпус, что обеспечивает его мобильность и удобство в использовании вне дома или офиса. Подсветка клавиатуры делает работу в темных условиях более комфортной, а гибкость использования устройства без установленной операционной системы позволяет выбирать наиболее подходящее ПО для ваших нужд. Этот ноутбук MSI создан для тех, кто ценит производительность, современные технологии и комфорт в использовании.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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