Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804)
Ноутбук MSI — это мощное и универсальное устройство, которое идеально подходит для работы и развлечений. Он оснащен процессором Intel Core i7, который обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. С 32 ГБ оперативной памяти вы сможете легко работать с ресурсоемкими приложениями и одновременно запускать несколько программ. Дисплей с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей гарантирует четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и игр. Видеокарта с 8 ГБ видеопамяти позволяет ноутбуку справляться с графически насыщенными задачами, обеспечивая качественное изображение и высокую производительность в играх. С накопителем SSD объемом 1024 Гб у вас будет достаточно места для хранения всех ваших файлов, программ и игр. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и версии Bluetooth 5.3 вы получите быстрый и стабильный беспроводной доступ к сети и сможете подключать разнообразные устройства с минимальными задержками. Ноутбук весит всего 2,4 кг и имеет прочный пластиковый корпус, что обеспечивает его мобильность и удобство в использовании вне дома или офиса. Подсветка клавиатуры делает работу в темных условиях более комфортной, а гибкость использования устройства без установленной операционной системы позволяет выбирать наиболее подходящее ПО для ваших нужд. Этот ноутбук MSI создан для тех, кто ценит производительность, современные технологии и комфорт в использовании.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-804XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.4kg (9S7-1587C1-804)