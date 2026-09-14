Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890)
Представляем вашему вниманию высокопроизводительный ноутбук MSI, созданный для тех, кто ценит скорость и мощность. Эта модель идеально подходит как для профессиональных задач, так и для захватывающего игрового процесса. С впечатляющим 18-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей, ноутбук MSI обеспечивает поразительное качество изображения и широкие углы обзора. Это делает его идеальным выбором для работы с графикой и мультимедийного контента. Оснащенный новейшим процессором Intel с 24 ядрами, этот ноутбук способен справляться с самыми сложными задачами, обеспечивая исключительное быстродействие и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 32 Гб, что позволяет обрабатывать большие массивы данных и одновременно работать с несколькими приложениями. Для хранения данных предусмотрен SSD накопитель объемом 2048 Гб, который обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы Windows 11 Home и всех необходимых программ. Дискретная видеокарта с 16 Гб видеопамяти позволяет комфортно использовать ресурсоемкие программы и наслаждаться современными играми на высоких настройках графики. Эргономичная клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу в условиях низкой освещенности, а встроенный кард-ридер упрощает работу с различными видами карт памяти. Наводите мосты с окружающим миром с помощью новейшей версии Bluetooth 5.4 и поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, обеспечивая стабильное и скоростное подключение к интернету. Несмотря на свою мощность и функциональность, ноутбук MSI остается портативным, весит всего 3,6 кг, что делает его удобным для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Этот ноутбук — идеальное сочетание стиля, производительности и надежности для профессионалов и геймеров.
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