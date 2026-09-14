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Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890)

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Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 1
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 2
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 3
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 4
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 5
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 6
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 7
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Vector 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 1
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 2
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 3
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 4
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 5
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 6
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 7
  • Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
314 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729529
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Vector 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х11
Вес, кг.
6.96

Описание товара Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890)

Представляем вашему вниманию высокопроизводительный ноутбук MSI, созданный для тех, кто ценит скорость и мощность. Эта модель идеально подходит как для профессиональных задач, так и для захватывающего игрового процесса. С впечатляющим 18-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей, ноутбук MSI обеспечивает поразительное качество изображения и широкие углы обзора. Это делает его идеальным выбором для работы с графикой и мультимедийного контента. Оснащенный новейшим процессором Intel с 24 ядрами, этот ноутбук способен справляться с самыми сложными задачами, обеспечивая исключительное быстродействие и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 32 Гб, что позволяет обрабатывать большие массивы данных и одновременно работать с несколькими приложениями. Для хранения данных предусмотрен SSD накопитель объемом 2048 Гб, который обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы Windows 11 Home и всех необходимых программ. Дискретная видеокарта с 16 Гб видеопамяти позволяет комфортно использовать ресурсоемкие программы и наслаждаться современными играми на высоких настройках графики. Эргономичная клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу в условиях низкой освещенности, а встроенный кард-ридер упрощает работу с различными видами карт памяти. Наводите мосты с окружающим миром с помощью новейшей версии Bluetooth 5.4 и поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, обеспечивая стабильное и скоростное подключение к интернету. Несмотря на свою мощность и функциональность, ноутбук MSI остается портативным, весит всего 3,6 кг, что делает его удобным для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Этот ноутбук — идеальное сочетание стиля, производительности и надежности для профессионалов и геймеров.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Vector 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию высокопроизводительный ноутбук MSI, созданный для тех, кто ценит скорость и мощность. Эта модель идеально подходит как для профессиональных задач, так и для захватывающего игрового процесса. С впечатляющим 18-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей, ноутбук MSI обеспечивает поразительное качество изображения и широкие углы обзора. Это делает его идеальным выбором для работы с графикой и мультимедийного контента. Оснащенный новейшим процессором Intel с 24 ядрами, этот ноутбук способен справляться с самыми сложными задачами, обеспечивая исключительное быстродействие и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 32 Гб, что позволяет обрабатывать большие массивы данных и одновременно работать с несколькими приложениями. Для хранения данных предусмотрен SSD накопитель объемом 2048 Гб, который обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы Windows 11 Home и всех необходимых программ. Дискретная видеокарта с 16 Гб видеопамяти позволяет комфортно использовать ресурсоемкие программы и наслаждаться современными играми на высоких настройках графики. Эргономичная клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу в условиях низкой освещенности, а встроенный кард-ридер упрощает работу с различными видами карт памяти. Наводите мосты с окружающим миром с помощью новейшей версии Bluetooth 5.4 и поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, обеспечивая стабильное и скоростное подключение к интернету. Несмотря на свою мощность и функциональность, ноутбук MSI остается портативным, весит всего 3,6 кг, что делает его удобным для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Этот ноутбук — идеальное сочетание стиля, производительности и надежности для профессионалов и геймеров.
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Отзывы


Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-890RU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/Win11/Cosmos Gray/3.6kg (9S7-1824B4-890) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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