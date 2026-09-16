Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450)
**Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 — реалистичная графика и высокая частота кадров в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит удовольствие от просмотра видео и игр. Матовая поверхность и IPS-матрица обеспечивают хорошие углы обзора и снижают блики. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,86 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на встречу. **Дополнительные преимущества:** * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * клавиатура с русской раскладкой; * тёмно-серый корпус из пластика, который выглядит стильно и современно. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ноутбуком MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU вы получите мощный инструмент для игр, работы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450)