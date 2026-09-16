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Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450)

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Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - фото 1
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - фото 2
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - фото 3
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - фото 4
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - фото 5
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - фото 1
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - фото 2
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - фото 3
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - фото 4
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - фото 5
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 770 руб. 
Начислим 1373 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450)
85 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х8
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450)

**Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 — реалистичная графика и высокая частота кадров в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит удовольствие от просмотра видео и игр. Матовая поверхность и IPS-матрица обеспечивают хорошие углы обзора и снижают блики. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,86 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на встречу. **Дополнительные преимущества:** * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * клавиатура с русской раскладкой; * тёмно-серый корпус из пластика, который выглядит стильно и современно. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ноутбуком MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU вы получите мощный инструмент для игр, работы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 — реалистичная графика и высокая частота кадров в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит удовольствие от просмотра видео и игр. Матовая поверхность и IPS-матрица обеспечивают хорошие углы обзора и снижают блики. * **Компактность и портативность:** вес всего 1,86 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на встречу. **Дополнительные преимущества:** * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * клавиатура с русской раскладкой; * тёмно-серый корпус из пластика, который выглядит стильно и современно. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ноутбуком MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU вы получите мощный инструмент для игр, работы и развлечений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3450) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 85770 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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