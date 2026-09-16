Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283)
**Игровой ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и многозадачностью? MSI Cyborg 17 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрая память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — плавная работа даже при одновременном запуске нескольких программ. * **Простор для хранения:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для игр и файлов. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — наслаждайтесь детализированной картинкой и плавным изображением. * **Комфортная работа:** матовая поверхность экрана снижает блики, а клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает набор текста приятным и удобным. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус весом всего 2,5 кг; * чёрный цвет с полупрозрачным дизайном — современный и привлекательный внешний вид; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. MSI Cyborg 17 — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С этим ноутбуком вы получите максимум производительности и комфорта! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283)