Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 11
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 12
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 13
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 14
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 15
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 16
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 17
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 18
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 19
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 20
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 10
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 11
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 12
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 13
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 14
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 15
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 16
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 17
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 18
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 19
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 20
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729524
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х12
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046)

**Игровой ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? MSI Cyborg 15 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core 5 210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при многозадачности. * **Быстрая память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — приложения запускаются мгновенно, работа становится комфортнее. * **Простор для хранения:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для игр, видео и фото. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 видеопамяти — реалистичная графика и плавный игровой процесс. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — картинка насыщенная и детализированная, движения на экране плавные. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с текстом и числами приятной и удобной. **Дополнительные преимущества:** * матовый экран, который уменьшает блики и отражения; * лёгкий и стильный корпус весом всего 1,95 кг — удобно брать с собой; * чёрный цвет с полупрозрачным дизайном — современный и привлекательный внешний вид; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети. MSI Cyborg 15 — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. С этим ноутбуком вы получите максимум от своих игр и работы! **Обратите внимание:** операционная система не установлена.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? MSI Cyborg 15 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core 5 210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при многозадачности. * **Быстрая память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — приложения запускаются мгновенно, работа становится комфортнее. * **Простор для хранения:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для игр, видео и фото. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 видеопамяти — реалистичная графика и плавный игровой процесс. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — картинка насыщенная и детализированная, движения на экране плавные. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с текстом и числами приятной и удобной. **Дополнительные преимущества:** * матовый экран, который уменьшает блики и отражения; * лёгкий и стильный корпус весом всего 1,95 кг — удобно брать с собой; * чёрный цвет с полупрозрачным дизайном — современный и привлекательный внешний вид; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети. MSI Cyborg 15 — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. С этим ноутбуком вы получите максимум от своих игр и работы! **Обратите внимание:** операционная система не установлена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...