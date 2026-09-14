Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046)
**Игровой ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? MSI Cyborg 15 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core 5 210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при многозадачности. * **Быстрая память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — приложения запускаются мгновенно, работа становится комфортнее. * **Простор для хранения:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для игр, видео и фото. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 видеопамяти — реалистичная графика и плавный игровой процесс. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — картинка насыщенная и детализированная, движения на экране плавные. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с текстом и числами приятной и удобной. **Дополнительные преимущества:** * матовый экран, который уменьшает блики и отражения; * лёгкий и стильный корпус весом всего 1,95 кг — удобно брать с собой; * чёрный цвет с полупрозрачным дизайном — современный и привлекательный внешний вид; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети. MSI Cyborg 15 — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. С этим ноутбуком вы получите максимум от своих игр и работы! **Обратите внимание:** операционная система не установлена.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1046)