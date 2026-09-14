Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-279XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-279)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-279XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-279)
**Игровой ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-279XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Cyborg 17 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и ресурсоёмких задач. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит насладиться реалистичной графикой и высокой частотой кадров. * **Качественный дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит яркое и чёткое изображение. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком комфортной. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус с полупрозрачным дизайном; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. MSI Cyborg 17 — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С этим ноутбуком вы получите максимум удовольствия от игр и работы! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-279XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-279)